Генералу РФ Кобилашу оголосили підозру за ракетний удар по "Охматдиту"

Українські правоохоронці оголосили підозру російському генерал-лейтенанту за обстріли Києва. Зокрема він наказав завдати ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Що відомо про підозру російському генералу Кобилашу

Згідно зі слідством, командувач дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Росії віддав накази, які порушують закони та звичаї війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

26 червня 2022 року генерал-лейтенант наказав завдати ракетних ударів по Києву, внаслідок чого крилаті ракети Х-101 влучили в житловий комплекс "Львівський квартал".

Генерал-лейтенант РФ Сергій Кобилаш (фото — з відкритих джерел)

Обстріл призвів до загибелі чоловіка, поранення трьох людей, серед яких була 7-річна дівчинка. Було зруйновано низку квартир і нежитлових приміщень, пошкоджено автомобілі.

Крім того, встановлено, що цей офіцер причетний до ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит", який відбувся 8 липня 2024 року.

За цей злочин йому також висунуто обвинувачення у порушенні законів та звичаїв війни.

Розслідування триває, а дії підозрюваного розглядаються в контексті грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Ракетний удар РФ по Охматдиту. Що відомо

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тис. дітей з усієї країни.

8 липня країна-агресорка РФ вдарила по ній ракетою та повністю зруйнувала корпус токсикології. Ще чотири корпуси медзакладу пошкоджені.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні “Охматдит”. Одна з них — молода лікарка медзакладу. Відомо про 16 постраждалих. Восьмеро з них — діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” у момент російської ракетної атаки 8 липня.