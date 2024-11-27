Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"
Категория
Украина
Дата публикации

Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"

Офис Генерального прокурора
Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"
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Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генерал-лейтенанту за обстрелы Киева. В частности, он приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

Главные тезисы

  • Подозрение российскому генералу Кобылашу за ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве вызвало широкий резонанс в мировом сообществе.
  • Ракетный удар России по Охматдету привел к гибели и ранениям многих людей, включая детей и взрослых, и нанес серьезный ущерб медучреждению.
  • Украинские правоохранительные органы обнародовали факты, свидетельствующие о причастности генерал-лейтенанта РФ к нарушениям международного гуманитарного права.
  • Расследование продолжается, а действия подозреваемого рассматриваются в контексте грубого нарушения норм международного права.
  • Обстрел детской больницы Охматдет стал еще одним грустным примером человеческих жертв и разрушений в результате военных действий в Украине.

Что известно о подозрении российскому генералу Кобылашу

Согласно следствию, командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России отдал приказы, нарушающие законы и обычаи войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

26 июня 2022 года генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары по Киеву, в результате чего крылатые ракеты Х-101 попали в жилой комплекс "Львовский квартал".

Генерал-лейтенант РФ Сергей Кобылаш (фото — из открытых источников)

Обстрел привел к гибели мужчины, ранения трех человек, среди которых была 7-летняя девочка. Был разрушен ряд квартир и нежилых помещений, повреждены автомобили.

Кроме того, установлено, что этот офицер причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля 2024 года.

За это преступление ему выдвинуто обвинение в нарушении законов и обычаев войны.

Расследование продолжается, а действия подозреваемого рассматриваются в контексте грубого нарушения норм международного гуманитарного права.

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

«Охматдет» — самая большая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч. детей из всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.

К слову, после преступного удара по детской больнице Охмадит в Киеве 8 июля 2024 года в чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии армии РФ. Он передал Украине служебные документы, причастные к обстрелу.

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