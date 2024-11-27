Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генерал-лейтенанту за обстрелы Киева. В частности, он приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".
Главные тезисы
- Подозрение российскому генералу Кобылашу за ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве вызвало широкий резонанс в мировом сообществе.
- Ракетный удар России по Охматдету привел к гибели и ранениям многих людей, включая детей и взрослых, и нанес серьезный ущерб медучреждению.
- Украинские правоохранительные органы обнародовали факты, свидетельствующие о причастности генерал-лейтенанта РФ к нарушениям международного гуманитарного права.
- Расследование продолжается, а действия подозреваемого рассматриваются в контексте грубого нарушения норм международного права.
- Обстрел детской больницы Охматдет стал еще одним грустным примером человеческих жертв и разрушений в результате военных действий в Украине.
Что известно о подозрении российскому генералу Кобылашу
Согласно следствию, командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России отдал приказы, нарушающие законы и обычаи войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
26 июня 2022 года генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары по Киеву, в результате чего крылатые ракеты Х-101 попали в жилой комплекс "Львовский квартал".
Обстрел привел к гибели мужчины, ранения трех человек, среди которых была 7-летняя девочка. Был разрушен ряд квартир и нежилых помещений, повреждены автомобили.
Кроме того, установлено, что этот офицер причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля 2024 года.
За это преступление ему выдвинуто обвинение в нарушении законов и обычаев войны.
Расследование продолжается, а действия подозреваемого рассматриваются в контексте грубого нарушения норм международного гуманитарного права.
Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно
«Охматдет» — самая большая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч. детей из всей страны.
8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.
Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.
Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.
Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.
Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.
К слову, после преступного удара по детской больнице Охмадит в Киеве 8 июля 2024 года в чат-бот ГУР МО Украины обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии армии РФ. Он передал Украине служебные документы, причастные к обстрелу.
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