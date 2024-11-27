Генералу РФ Кобылашу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"

Украинские правоохранители объявили подозрение российскому генерал-лейтенанту за обстрелы Киева. В частности, он приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

Что известно о подозрении российскому генералу Кобылашу

Согласно следствию, командующий дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России отдал приказы, нарушающие законы и обычаи войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

26 июня 2022 года генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары по Киеву, в результате чего крылатые ракеты Х-101 попали в жилой комплекс "Львовский квартал".

Генерал-лейтенант РФ Сергей Кобылаш (фото — из открытых источников)

Обстрел привел к гибели мужчины, ранения трех человек, среди которых была 7-летняя девочка. Был разрушен ряд квартир и нежилых помещений, повреждены автомобили.

Кроме того, установлено, что этот офицер причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет", который состоялся 8 июля 2024 года.

За это преступление ему выдвинуто обвинение в нарушении законов и обычаев войны.

Расследование продолжается, а действия подозреваемого рассматриваются в контексте грубого нарушения норм международного гуманитарного права.

Ракетный удар РФ по Охматдету. Что известно

«Охматдет» — самая большая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч. детей из всей страны.

8 июля страна-агрессор РФ ударила по ней ракетой и полностью разрушила корпус токсикологии. Еще четыре корпуса медучреждения повреждены.

Пострадали десять хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.

Подтверждена гибель двух взрослых в больнице "Охматдет". Одна из них — молодой врач медучреждения. Известно о 16 пострадавших. Восемь из них — дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Позже стало известно, что умер мальчик, находившийся в отделении реанимации "Охматдета" в момент российской ракетной атаки 8 июля.