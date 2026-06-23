Генпрокурор Угорщини піде у відставку через злочин Орбана проти України
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Генпрокурор Угорщини піде у відставку через злочин Орбана проти України

Орбан
Джерело:  hvg.hu

Верховний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь, який був призначений на посаду за часів правління Віктора Орбана, збирається піти у відставку. Глава угорського уряд Петер Мадяр натякнув, що це пов’язано зі справою щодо затримання інкасаторів українського "Ощадбанку".

Головні тези:

  • В Угорщині вже триває розслідування щодо рейду про “Ощадбанку”.
  • Його наказав провести сам Петер Мадяр.

Рейд проти Ощадбанку. Перший угорський топ-чиновник втратить посаду

За словами Петера Мадяра, для відставки призначеного ще Віктором Орбаном генпрокурора Угорщини не знадобиться спеціальних кроків.

Новий глава угорського уряду має в своєму розпорядженні інформацію про те, що Габор Балінт Надь незабаром з власної ініціативи відмовиться від посади.

Журналісти вирішили поцікавитися в Мадяра, чи це якось пов’язано зі скандалом із затриманням інкасаторів українського "Ощадбанку".

Може бути пов’язано, — лаконічно відповів прем’єр-міністр Угорщини.

Що важливо розуміти, тиждень тому Петер Мадяр офіційно підтвердив старт розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку" у березні 2026 року.

Незалежні розслідування угорських ЗМІ вказують те, що цей рейд відбувався безпосередньо за наказом ексглави уряду Віктора Орбана.

Таким чином він нібито хотів добитися від України відновлення роботи газогону “Дружба”.

До слова, ще 6 травня офіційний Будапешт повернув Україні гроші та цінності “Ощадбанку”, які з часу затримання інкасаторів залишались в Угорщині.

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