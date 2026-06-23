Генпрокурор Венгрии уйдет в отставку из-за преступления Орбана против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Генпрокурор Венгрии уйдет в отставку из-за преступления Орбана против Украины

Орбан
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Источник:  hvg.hu

Верховный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь, назначенный на должность во время правления Виктора Орбана, собирается уйти в отставку. Глава венгерского правительства Петер Мадяр намекнул, что это связано с делом по задержанию инкассаторов украинского "Сбербанка".

Главные тезисы

  • В Венгрии уже идет расследование относительно рейда против “Ощадбанка”.
  • Его приказал провести сам Петер Мадьяр.

Рейд против Ощадбанка. Первый венгерский топ-чиновник потеряет должность

По словам Петера Мадьяра, для отставки назначенного Виктором Орбаном генпрокурора Венгрии не понадобится специальных шагов.

Новый глава венгерского правительства располагает информацией о том, что Габор Балинт Надь вскоре по собственной инициативе откажется от должности.

Журналисты решили поинтересоваться у Мадьяра, связано ли это как-то со скандалом с задержанием инкассаторов украинского "Ощадбанка".

Может быть связано, — лаконично ответил премьер-министр Венгрии.

Что важно понимать, неделю назад Петер Мадьяр официально подтвердил старт расследования в связи с действиями отдельных венгерских органов по захвату украинских инкассаторов и средств “Ощадбанка” в марте 2026 года.

Независимые расследования венгерских СМИ указывают на то, что этот рейд проходил непосредственно по приказу экс-главы правительства Виктора Орбана.

Таким образом, он якобы хотел добиться от Украины возобновления работы газопровода "Дружба".

К слову, еще 6 мая официальный Будапешт вернул Украине деньги и ценности “Ощадбанка”, которые со времени задержания инкассаторов оставались в Венгрии.

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