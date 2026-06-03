Генсек НАТО Марк Рютте прибув до Києва

Вранці 3 червня стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним, однак неанонсованим візитом до столиці України.

Візит генсека НАТО до Києва — перші подробиці

Про прибуття генерального секретаря до столиці України повідомила пресслужба Укрзалізниці у соцмережах.

На світлині можна побачити залізничний вокзал у Києві, куди прибув поїзд із Марком Рютте.

На фото видно, що генсека НАТО на вокзалі зустрічав, зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни, — йдеться у заяві УЗ. Поширити

Фото: скриншот

Проте, що цікаво, через деякий час повідомлення про приїзд Рютте було видалене із соцмереж Укрзалізниці.

Причина видалення цього допису наразі не розкривається.

Також невідомо, з якою метою генсек НАТО прибув до Києва 3 червня.

Що важливо розуміти, нещодавно Марк Рютте розповів, що у межах міністерської зустрічі країн Альянсу пролунало "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.