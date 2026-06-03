Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев

Утром 3 июня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным, но неанонсированным визитом в столицу Украины.
Главные тезисы
- Цель визита Рютте в Киев пока не раскрывается.
- На вокзале его встречал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Визит генсека НАТО в Киев — первые подробности
О прибытии генерального секретаря в столицу Украины сообщила пресс-служба Укрзализныци в соцсетях.
На фото можно увидеть железнодорожный вокзал в Киеве, куда прибыл поезд с Марком Рютте.
На фото видно, что генсека НАТО на вокзале встречал, в частности, министр иностранных дел Андрей Сибига.
Однако, что интересно, через некоторое время сообщение о приезде Рютте было удалено из соцсетей Укрзализныци.
Причина удаления этого сообщения пока не раскрывается.
Также неизвестно, с какой целью генсек НАТО прибыл в Киев 3 июня.
Что важно понимать, недавно Марк Рютте рассказал, что в рамках министерской встречи стран Альянса прозвучало "много обнадеживающих комментариев" от союзников о помощи Украине.
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