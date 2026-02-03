Генсек НАТО назвав 3 рівні гарантій безпеки для України

Як пояснив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, станом на сьогодні гарантії безпеки для України налічують одразу три рівні захисту. Він також додав, що до них будуть залучені американські війська.
Головні тези:
- Рютте розкрив окремі деталі, однак не розповів, як буде працювати сам механізм.
- США уже дали зрозуміти, що вони готові долучитися до цього плану.
Якими будуть гарантії безпеки для України
За словами генсека НАТО, перший рівень гарантій передбачає потужний захист у вигляді Сил оборони України.
Домовлено, що вони будуть фінансуватися коштом союзників Києва
Що стосується другого рівня, то тут будуть залучені сили "Коаліції рішучих".
Рютте наголосив, що їх зібрали разом Британія та Франція, однак він поки не захотів розповідати, яку саме роль європейські солдати будуть відігравати у цьому процесі.
За словами Рютте, усі три рівні повинні разом забезпечити такий обсяг стримування, щоб дати впевненість, "що нового нападу Росії не буде більше ніколи".
Генсек Альянсу наголосив, що головна мета залишається незмінною — Росія не повинна наважитися на нове вторгнення в Україну.
