Генсек НАТО назвав 3 рівні гарантій безпеки для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Генсек НАТО назвав 3 рівні гарантій безпеки для України

Якими будуть гарантії безпеки для України

Як пояснив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, станом на сьогодні гарантії безпеки для України налічують одразу три рівні захисту. Він також додав, що до них будуть залучені американські війська.

Головні тези:

  • Рютте розкрив окремі деталі, однак не розповів, як буде працювати сам механізм.
  • США уже дали зрозуміти, що вони готові долучитися до цього плану.

Якими будуть гарантії безпеки для України

За словами генсека НАТО, перший рівень гарантій передбачає потужний захист у вигляді Сил оборони України.

Домовлено, що вони будуть фінансуватися коштом союзників Києва

Ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Що стосується другого рівня, то тут будуть залучені сили "Коаліції рішучих".

Рютте наголосив, що їх зібрали разом Британія та Франція, однак він поки не захотів розповідати, яку саме роль європейські солдати будуть відігравати у цьому процесі.

І третій рівень — Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть долучитися, — офіційно підтвердив генсек НАТО.

За словами Рютте, усі три рівні повинні разом забезпечити такий обсяг стримування, щоб дати впевненість, "що нового нападу Росії не буде більше ніколи".

Генсек Альянсу наголосив, що головна мета залишається незмінною — Росія не повинна наважитися на нове вторгнення в Україну.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У січні Росія побила одразу два моторошних "рекорди" війни
Міноборони США
Повітряний російський терор набирає обертів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Гроші будуть". Рютте обіцяє Україні понад 15 млрд дол
Рютте пообіцяв посилення військової допомоги для України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська відновили положення у Куп'янську
Битви за Куп'янськ - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?