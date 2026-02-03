Генсек НАТО назвав 3 рівні гарантій безпеки для України

Як пояснив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, станом на сьогодні гарантії безпеки для України налічують одразу три рівні захисту. Він також додав, що до них будуть залучені американські війська.

Якими будуть гарантії безпеки для України

За словами генсека НАТО, перший рівень гарантій передбачає потужний захист у вигляді Сил оборони України.

Домовлено, що вони будуть фінансуватися коштом союзників Києва

Ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту. Марк Рютте Генсек НАТО

Що стосується другого рівня, то тут будуть залучені сили "Коаліції рішучих".

Рютте наголосив, що їх зібрали разом Британія та Франція, однак він поки не захотів розповідати, яку саме роль європейські солдати будуть відігравати у цьому процесі.

І третій рівень — Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть долучитися, — офіційно підтвердив генсек НАТО. Поширити

За словами Рютте, усі три рівні повинні разом забезпечити такий обсяг стримування, щоб дати впевненість, "що нового нападу Росії не буде більше ніколи".