Генсек НАТО назвал 3 уровня гарантий безопасности для Украины
Генсек НАТО назвал 3 уровня гарантий безопасности для Украины

Рютте и Зеленский
Read in English
Читати українською

Как пояснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, на сегодняшний день гарантии безопасности для Украины насчитывают сразу три уровня защиты. Он также добавил, что к ним будут привлечены американские войска.

Главные тезисы

  • Рютте раскрыл отдельные детали, но не рассказал, как будет работать весь механизм.
  • США уже дали понять, что они готовы присоединиться к этому плану.

Какими будут гарантии безопасности для Украины

По словам генсека НАТО, первый уровень гарантий предполагает мощную защиту в виде Сил обороны Украины.

Важно, что они будут финансироваться на средства союзников Киева.

Мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к самозащите.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Что касается второго уровня, то здесь будут привлечены силы "Коалиции решительных".

Рютте подчеркнул, что их собрали вместе Британия и Франция, однако он пока не захотел рассказывать, какую роль европейские солдаты будут играть в этом процессе.

И третий уровень — Соединенные Штаты, которые летом сказали, что хотят присоединиться, — официально подтвердил генсек НАТО.

По словам Рютте, все три уровня должны вместе обеспечить такой объем сдерживания, чтобы дать уверенность, что нового нападения России не будет больше никогда.

Генсек Альянса подчеркнул, что главная цель остается неизменной — Россия не должна решиться на новое вторжение в Украину.

