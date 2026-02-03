Генсек НАТО назвал 3 уровня гарантий безопасности для Украины

Как пояснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, на сегодняшний день гарантии безопасности для Украины насчитывают сразу три уровня защиты. Он также добавил, что к ним будут привлечены американские войска.

Какими будут гарантии безопасности для Украины

По словам генсека НАТО, первый уровень гарантий предполагает мощную защиту в виде Сил обороны Украины.

Важно, что они будут финансироваться на средства союзников Киева.

Мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинское войско было готово к самозащите. Марк Рютте Генсек НАТО

Что касается второго уровня, то здесь будут привлечены силы "Коалиции решительных".

Рютте подчеркнул, что их собрали вместе Британия и Франция, однако он пока не захотел рассказывать, какую роль европейские солдаты будут играть в этом процессе.

И третий уровень — Соединенные Штаты, которые летом сказали, что хотят присоединиться, — официально подтвердил генсек НАТО. Поделиться

По словам Рютте, все три уровня должны вместе обеспечить такой объем сдерживания, чтобы дать уверенность, что нового нападения России не будет больше никогда.