Украинские войска восстановили положение в Купянске
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские войска восстановили положение в Купянске

Битвы за Купянск — последние подробности
Читати українською
Источник:  DeepState

Согласно данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины смогли улучшить положение во время битвы за Купянск.

Главные тезисы

  • Армия РФ продолжает удерживать позиции в северной части города.
  • 3 февраля на фронте произошло 50 боевых столкновений.

Битвы за Купянск — последние подробности

Силы Обороны Украины восстановили положение в Купянске, — сказано в официальном заявлении DeepState.

На карте можно увидеть, что украинские воины смогли вернуть под свой контроль немалую часть населенного пункта.

Что важно понимать, она до этого момента была в "серой" и "красной" зонах.

Тем не менее, российские захватчики продолжают удерживать позиции в северной части Купянска.

Более того, указано, что армия РФ имела успехи неподалеку от Удачного, Гришиного, на юге подконтрольной Украины части Донецкой области.

Аналитики обращают внимание на то, что враг продвинулся вблизи Привольного, расположенного на пути оккупантов к Славянско-Краматорской агломерации.

Генштаб ВСУ отмечает, что с начала суток на фронте произошло 50 боевых столкновений.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сергеевское и Лисковщина Черниговской области; Бессалевка, Рогизно, Волфино, Кучеривка, Середина Буда, Будки, Шалыгино, Искрисковщина, Ходыно, Новосиловка Сумской области.

