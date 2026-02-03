Украинские войска восстановили положение в Купянске

Согласно данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины смогли улучшить положение во время битвы за Купянск.

Битвы за Купянск — последние подробности

Силы Обороны Украины восстановили положение в Купянске, — сказано в официальном заявлении DeepState. Поделиться

На карте можно увидеть, что украинские воины смогли вернуть под свой контроль немалую часть населенного пункта.

Что важно понимать, она до этого момента была в "серой" и "красной" зонах.

Тем не менее, российские захватчики продолжают удерживать позиции в северной части Купянска.

Более того, указано, что армия РФ имела успехи неподалеку от Удачного, Гришиного, на юге подконтрольной Украины части Донецкой области.

Аналитики обращают внимание на то, что враг продвинулся вблизи Привольного, расположенного на пути оккупантов к Славянско-Краматорской агломерации.

Генштаб ВСУ отмечает, что с начала суток на фронте произошло 50 боевых столкновений.