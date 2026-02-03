Українські війська відновили положення у Куп'янську

Згідно з даними аналітиків DeepState, Сили оборони України змогли покращити положення під час битви за Куп'янськ.

Битви за Куп'янськ — останні подробиці

Сили Оборони України відновили положення у Куп'янську, — йдеться в офіційній заяві DeepState. Поширити

На мапі можна побачити, що українські воїни змогли успішно повернути під контроль чималу частину населеного пункту.

Що важливо розуміти, вона до цього моменту була в "сірій" та "червоній" зонах.

Попри це, російські загарбники продовжують утримувати позиції у північній частині Куп'янська.

Ба більше, вказано, що армія РФ мала успіхи неподалік Удачного, Гришиного, на півдіні підконтрольної України частини Донецької області.

Аналітики звертають увагу на те, що ворог просунувся поблизу Привільного, яке розташоване на шляху окупантів до Словʼянсько-Краматорської агломерації.

Генштаб ЗСУ наголошує, що від початку доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень.