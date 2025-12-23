Генсек НАТО прогнозує катастрофічний сценарій у разі поразки України

На переконання генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якщо Україна не витримає натиску Росії та впаде — російський диктатор Володимир Путіна може розпочати вторгнення в одну з країн Альянсу. Усе це, цілком ймовірно, призведе до початку Третьої світової війни.

Рютте закликав зробити все можливе для перемоги України

Генсека НАТО вважає, що станом на сьогодні лише Україна може не допустити вторгнення Росії на територію Альянсу.

Поки вона стоїть міцно — такий сценарій фактично неможливий.

Загалом це означає, що союзники Києва повинні зробити все можливе для перемоги України у цій війні, якщо вони не хочуть стати новими жертвами путінської воєнної машини.

Ба більше, Рютте вкотре закликав до збільшення витрат на оборону членами НАТО.

Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе, і Путін ніколи не спробує (напасти на НАТО — ред.). Марк Рютте Генсек НАТО

За його словами, переозброєння Європи має відбутися швидко.

Він також публічно попередив, що безпекова ситуація може загостритись уже у 2027 році — на це вказують актуальні дані розвідки.

На цьому тлі Рютте нагадав про військові витрати Росії як доказ загрози, яку становить Путін.