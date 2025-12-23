Генсек НАТО прогнозирует катастрофический сценарий в случае поражения Украины

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, если Украина не выдержит наступления России и упадет — российский диктатор Владимир Путина может начать вторжение в одну из стран Альянса. Все это, по всей вероятности, приведет к началу Третьей мировой войны.

Рютте призвал сделать все возможное для победы Украины

Генсек НАТО считает, что по состоянию на сегодняшний день только Украина может не допустить вторжения России на территорию Альянса.

Пока она стоит и борется — такой сценарий фактически невозможен.

В общем, это значит, что союзники Киева должны сделать все возможное для победы Украины в этой войне, если они не хотят стать новыми жертвами путинской военной машины.

Более того, Рютте в очередной раз призвал к увеличению расходов на оборону членами НАТО.

Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается (напасть на НАТО — ред.). Марк Рютте Генсек НАТО

По его словам, перевооружение Европы должно происходить быстро.

Он также публично предупредил, что ситуация с безопасностью может обостриться уже в 2027 году — на это указывают актуальные данные разведки.

На этом фоне Рютте напомнил о военных расходах России как доказательство угрозы от Путина.