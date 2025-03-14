Генсек НАТО Рютте заговорив про відновлення відносин з Росією
Категорія
Політика
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Генсек НАТО Рютте заговорив про відновлення відносин з Росією

Рютте
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Джерело:  Bloomberg

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, після завершення війни, яку Росія веде 11 років проти України, відносини з Москвою мають бути врешті-решт нормалізовані.

Головні тези:

  • Марк Рютте наголосив на необхідності продовження тиску на Росію для забезпечення серйозності участі в переговорах.
  • Зустріч генсека НАТО з президентом США відбулася на тлі заяв Путіна щодо можливого перемир'я.

Рютте виступив з новою заявою щодо РФ

Як стверджує генсек НАТО, "було б нормально" після завершення війни із Росією "крок за кроком відновити нормальні відносини".

Але ми ще абсолютно не там, ми повинні продовжувати тиск на них, щоб Росія серйозно поставилася до переговорів.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він також наголосив, що тиск на країну-агресорку Росію потрібно продовжувати, щоб насамперед "переконатися, що Москва налаштована брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".

Що важливо розуміти, 13 березня генсек НАТО перебував із візитом у президента США Дональда Трампа.

Ця зустріч відбулася відразу після того, як очільник Кремля Владімір Путін висловився щодо "30-денного перемир’я".

За словами Рютте, країни НАТО відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї, а Трамп почав стверджувати., що його прихід до влади "зробив НАТО сильнішим".

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