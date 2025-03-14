Генсек НАТО Рютте заговорив про відновлення відносин з Росією

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, після завершення війни, яку Росія веде 11 років проти України, відносини з Москвою мають бути врешті-решт нормалізовані.
Головні тези:
- Марк Рютте наголосив на необхідності продовження тиску на Росію для забезпечення серйозності участі в переговорах.
- Зустріч генсека НАТО з президентом США відбулася на тлі заяв Путіна щодо можливого перемир'я.
Рютте виступив з новою заявою щодо РФ
Як стверджує генсек НАТО, "було б нормально" після завершення війни із Росією "крок за кроком відновити нормальні відносини".
Він також наголосив, що тиск на країну-агресорку Росію потрібно продовжувати, щоб насамперед "переконатися, що Москва налаштована брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".
Що важливо розуміти, 13 березня генсек НАТО перебував із візитом у президента США Дональда Трампа.
Ця зустріч відбулася відразу після того, як очільник Кремля Владімір Путін висловився щодо "30-денного перемир’я".
За словами Рютте, країни НАТО відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї, а Трамп почав стверджувати., що його прихід до влади "зробив НАТО сильнішим".
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