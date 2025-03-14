Генсек НАТО Рютте заговорив про відновлення відносин з Росією

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, після завершення війни, яку Росія веде 11 років проти України, відносини з Москвою мають бути врешті-решт нормалізовані.

Рютте виступив з новою заявою щодо РФ

Як стверджує генсек НАТО, "було б нормально" після завершення війни із Росією "крок за кроком відновити нормальні відносини".

Але ми ще абсолютно не там, ми повинні продовжувати тиск на них, щоб Росія серйозно поставилася до переговорів. Марк Рютте Генсек НАТО

Він також наголосив, що тиск на країну-агресорку Росію потрібно продовжувати, щоб насамперед "переконатися, що Москва налаштована брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".

Що важливо розуміти, 13 березня генсек НАТО перебував із візитом у президента США Дональда Трампа.

Ця зустріч відбулася відразу після того, як очільник Кремля Владімір Путін висловився щодо "30-денного перемир’я".