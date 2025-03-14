Генсек НАТО Рютте заговорил о возобновлении отношений с Россией

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, после завершения войны, которую Россия ведет 11 лет против Украины, отношения с Москвой должны быть, в конце концов, нормализованы.
Главные тезисы
- Марк Рютте отметил необходимость продолжения давления на Россию для обеспечения серьезности участия в переговорах.
- Встреча генсека НАТО с президентом США состоялась на фоне заявлений Путина о возможном перемирии.
Рютте выступил с новым заявлением касательно РФ
Как утверждает генсек НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".
Он также подчеркнул, что давление на страну-агрессорку Россию нужно продолжать, чтобы, прежде всего, "убедиться, что Москва настроена участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".
Что важно понимать, 13 марта генсек НАТО находился с визитом у президента США Дональда Трампа.
Эта встреча состоялась сразу после того, как глава Кремля Владимир Путин высказался по поводу "30-дневного перемирия".
По словам Рютте, страны НАТО отстают от России и Китая в производстве оружия, а Трамп начал утверждать, что его приход к власти "сделал НАТО сильнее".
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