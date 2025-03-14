Генсек НАТО Рютте заговорил о возобновлении отношений с Россией

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, после завершения войны, которую Россия ведет 11 лет против Украины, отношения с Москвой должны быть, в конце концов, нормализованы.

Рютте выступил с новым заявлением касательно РФ

Как утверждает генсек НАТО, "было бы нормально" после завершения войны с Россией "шаг за шагом восстановить нормальные отношения".

Но мы еще совершенно не там, мы должны продолжать давление на них, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам. Марк Рютте Генсек НАТО

Он также подчеркнул, что давление на страну-агрессорку Россию нужно продолжать, чтобы, прежде всего, "убедиться, что Москва настроена участвовать в переговорах с американской администрацией и, конечно, с украинцами".

Что важно понимать, 13 марта генсек НАТО находился с визитом у президента США Дональда Трампа.

Эта встреча состоялась сразу после того, как глава Кремля Владимир Путин высказался по поводу "30-дневного перемирия".