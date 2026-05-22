Генсек НАТО розробив новий план, щоб втримати США в Альянсі

Як вдалося дізнатися виданню Politico, генеральний секретар НАТО Марк Рютте просуває суттєву ініціативу, головна мета якої — не допустити вихід США з блоку. Він пропонує купувати ще більше озброєння в американських компаній.

Рютте боїться, що Трамп виведе США з НАТО

На переконання генсека Альянсу, нові оборонні угоди, які будуть вигідні США, дадуть можливість повернути прихильність президента США Дональда Трампа до блоку.

Журналісти отримали дані про те, що саме виробництво оборонної продукції буде головною темою зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському місті Гельсінгборг 22 травня.

Як стверджують інсайдери, саме Марк Рютте активно розвиває та просуває кампанію з метою суттєвого нарощення виробництва та обсягів оборонних угод.

Таким чином генсек НАТО намагається зробити липневий саміт лідерів Альянсу в Анкарі дійсно успішним.

Рютте має намір не лише вирішити проблему реального дефіциту озброєння в Європі, а також сформувати економічну аргументацію, які сподобаються Дональду Трампу.

За словами інсайдерів, йдеться про заохочення спільних підприємств до угод з американськими оборонними фірмами та збільшення продажів американської зброї.