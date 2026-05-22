Макрон тестує новий спосіб для завершення війни РФ проти України

Французький лідер Емманюєль Макрон та його команда роблять все можливе, щоб вмовити владу Китаю вплинути на російського диктатора Володимира Путіна. На переконання офіційного Парижа, саме Сі може домовитися з главою Кремля про завершення війни проти України.
Головні тези:
- Париж активно співпрацює з Китаєм, надсилаючи сигнали щодо необхідності припинення війни Росії проти України.
- Роль Пекіну дійсно може бути вирішальною через його тісні зв’язки з російським диктатором Путіним.
Що відомо про новий план Макрона
З офіційною заявою з цього приводу виступив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо.
За його словами, команда Макрона уважно стежить за розвитком надзвичайно “викривлених і незбалансованих” відносини між Москвою та Пекіном.
Він також офіційно підтвердив, що Париж підтримує постійний діалог з Китаєм, щоб передавати сигнали щодо війни Росії проти України.
На переконання команди Макрона, роль Пекіну може бути ключовою через його тісні політичні та економічні зв’язки з російським диктатором Путіним.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-