Макрон тестує новий спосіб для завершення війни РФ проти України

Французький лідер Емманюєль Макрон та його команда роблять все можливе, щоб вмовити владу Китаю вплинути на російського диктатора Володимира Путіна. На переконання офіційного Парижа, саме Сі може домовитися з главою Кремля про завершення війни проти України.

Що відомо про новий план Макрона

З офіційною заявою з цього приводу виступив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо.

За його словами, команда Макрона уважно стежить за розвитком надзвичайно “викривлених і незбалансованих” відносини між Москвою та Пекіном.

Особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах, — наголосив Конфаврьо.

Він також офіційно підтвердив, що Париж підтримує постійний діалог з Китаєм, щоб передавати сигнали щодо війни Росії проти України.

Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії, — чітко дав зрозуміти речник МЗС.

На переконання команди Макрона, роль Пекіну може бути ключовою через його тісні політичні та економічні зв’язки з російським диктатором Путіним.