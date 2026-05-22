Макрон тестує новий спосіб для завершення війни РФ проти України
Джерело:  Укрінформ

Французький лідер Емманюєль Макрон та його команда роблять все можливе, щоб вмовити владу Китаю вплинути на російського диктатора Володимира Путіна. На переконання офіційного Парижа, саме Сі може домовитися з главою Кремля про завершення війни проти України.

Головні тези:

  • Париж активно співпрацює з Китаєм, надсилаючи сигнали щодо необхідності припинення війни Росії проти України.
  • Роль Пекіну дійсно може бути вирішальною через його тісні зв’язки з російським диктатором Путіним.

Що відомо про новий план Макрона

З офіційною заявою з цього приводу виступив речник Міністерства Європи та закордонних справ Франції Паскаль Конфаврьо.

За його словами, команда Макрона уважно стежить за розвитком надзвичайно “викривлених і незбалансованих” відносини між Москвою та Пекіном.

Особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах, — наголосив Конфаврьо.

Він також офіційно підтвердив, що Париж підтримує постійний діалог з Китаєм, щоб передавати сигнали щодо війни Росії проти України.

Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії, — чітко дав зрозуміти речник МЗС.

На переконання команди Макрона, роль Пекіну може бути ключовою через його тісні політичні та економічні зв’язки з російським диктатором Путіним.

