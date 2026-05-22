Макрон тестирует новый способ для завершения войны РФ против Украины

Французский лидер Эмманюэль Макрон и его команда делают все возможное, чтобы уговорить власти Китая повлиять на российского диктатора Владимира Путина. По мнению официального Парижа, именно Си может договориться с главой Кремля о завершении войны против Украины.
Главные тезисы
- Париж активно сотрудничает с Китаем, посылая сигналы о необходимости прекращения войны России против Украины.
- Роль Пекина действительно может быть решающей из-за его тесных связей с российским диктатором Путиным.
Что известно о новом плане Макрона
С официальным заявлением по этому поводу выступил представитель Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфавре.
По его словам, команда Макрона внимательно следит за развитием чрезвычайно “искаженных и несбалансированных” отношений между Москвой и Пекином.
Он также официально подтвердил, что Париж поддерживает постоянный диалог с Китаем, чтобы передавать сигналы касательно войны России против Украины.
По убеждению команды Макрона, роль Пекина может быть ключевой из-за его тесных политических и экономических связей с российским диктатором Путиным.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-