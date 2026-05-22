Макрон тестирует новый способ для завершения войны РФ против Украины
Источник:  Укринформ

Французский лидер Эмманюэль Макрон и его команда делают все возможное, чтобы уговорить власти Китая повлиять на российского диктатора Владимира Путина. По мнению официального Парижа, именно Си может договориться с главой Кремля о завершении войны против Украины.

Главные тезисы

  • Париж активно сотрудничает с Китаем, посылая сигналы о необходимости прекращения войны России против Украины.
  • Роль Пекина действительно может быть решающей из-за его тесных связей с российским диктатором Путиным.

Что известно о новом плане Макрона

С официальным заявлением по этому поводу выступил представитель Министерства Европы и иностранных дел Франции Паскаль Конфавре.

По его словам, команда Макрона внимательно следит за развитием чрезвычайно “искаженных и несбалансированных” отношений между Москвой и Пекином.

Особенно после начала российской агрессии против Украины, которая отрезала Россию от многих ее партнеров, в частности, в энергетической и экономической сферах, — подчеркнул Конфаврео.

Он также официально подтвердил, что Париж поддерживает постоянный диалог с Китаем, чтобы передавать сигналы касательно войны России против Украины.

Этот канал позволяет нам обратиться к Китаю, чтобы он использовал свои привилегированные отношения с Москвой и призвал к прекращению этой агрессии, — четко дал понять представитель МИД.

По убеждению команды Макрона, роль Пекина может быть ключевой из-за его тесных политических и экономических связей с российским диктатором Путиным.

