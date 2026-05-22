Генсек НАТО разработал новый план, чтобы удержать США в Альянсе

Как удалось узнать изданию Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продвигает инициативу, главная цель которой – не допустить выход США из блока. Он предлагает покупать еще большее вооружение у американских компаний.
Главные тезисы
- Риск выхода США из НАТО действительно реален.
- Рютте делает все возможное, чтобы этого не произошло.
Рютте боится, что Трамп выведет США из НАТО
По убеждению генсека Альянса, новые оборонные соглашения, которые будут выгодны США, дадут возможность вернуть расположение президента США Дональда Трампа к блоку.
Журналисты получили данные о том, что производство оборонной продукции будет главной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборг 22 мая.
Как утверждают инсайдеры, Марк Рютте активно развивает и продвигает кампанию с целью существенного наращивания производства и объемов оборонных соглашений.
Таким образом, генсек НАТО пытается сделать июльский саммит лидеров Альянса в Анкаре действительно успешным.
Рютте намерен не только решить проблему реального дефицита вооружения в Европе, но и сформировать экономическую аргументацию, которая понравится Дональду Трампу.
По словам инсайдеров, речь идет о поощрении совместных предприятий к соглашениям с американскими оборонными фирмами и увеличению продаж американского оружия.
