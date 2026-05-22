Генсек НАТО разработал новый план, чтобы удержать США в Альянсе

Как удалось узнать изданию Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продвигает инициативу, главная цель которой – не допустить выход США из блока. Он предлагает покупать еще большее вооружение у американских компаний.

Рютте боится, что Трамп выведет США из НАТО

По убеждению генсека Альянса, новые оборонные соглашения, которые будут выгодны США, дадут возможность вернуть расположение президента США Дональда Трампа к блоку.

Журналисты получили данные о том, что производство оборонной продукции будет главной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборг 22 мая.

Как утверждают инсайдеры, Марк Рютте активно развивает и продвигает кампанию с целью существенного наращивания производства и объемов оборонных соглашений.

Таким образом, генсек НАТО пытается сделать июльский саммит лидеров Альянса в Анкаре действительно успешным.

Рютте намерен не только решить проблему реального дефицита вооружения в Европе, но и сформировать экономическую аргументацию, которая понравится Дональду Трампу.

По словам инсайдеров, речь идет о поощрении совместных предприятий к соглашениям с американскими оборонными фирмами и увеличению продаж американского оружия.