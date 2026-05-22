Генсек НАТО разработал новый план, чтобы удержать США в Альянсе
Категория
Политика
Дата публикации

Генсек НАТО разработал новый план, чтобы удержать США в Альянсе

Рютте боится, что Трамп выведет США из НАТО
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте продвигает инициативу, главная цель которой – не допустить выход США из блока. Он предлагает покупать еще большее вооружение у американских компаний.

Главные тезисы

  • Риск выхода США из НАТО действительно реален.
  • Рютте делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Рютте боится, что Трамп выведет США из НАТО

По убеждению генсека Альянса, новые оборонные соглашения, которые будут выгодны США, дадут возможность вернуть расположение президента США Дональда Трампа к блоку.

Журналисты получили данные о том, что производство оборонной продукции будет главной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборг 22 мая.

Как утверждают инсайдеры, Марк Рютте активно развивает и продвигает кампанию с целью существенного наращивания производства и объемов оборонных соглашений.

Таким образом, генсек НАТО пытается сделать июльский саммит лидеров Альянса в Анкаре действительно успешным.

Рютте намерен не только решить проблему реального дефицита вооружения в Европе, но и сформировать экономическую аргументацию, которая понравится Дональду Трампу.

По словам инсайдеров, речь идет о поощрении совместных предприятий к соглашениям с американскими оборонными фирмами и увеличению продаж американского оружия.

Увеличение производства, вероятно, также будет важной частью декларации июльского саммита в Анкаре.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон тестирует новый способ для завершения войны РФ против Украины
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Члены НАТО намерены обсудить "разочарование" Трампа
Трамп до сих пор злится из-за позиции НАТО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это настоящий разрыв". Путин бросил вызов лидеру Венгрии Мадьяру
Мадьяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?