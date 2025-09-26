Генсек НАТО вказав на головну проблему під час вторгнення російських дронів
Генсек НАТО вказав на головну проблему під час вторгнення російських дронів

Рютте
Джерело:  Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте чітко дав зрозуміти, що збройні сили Альянсу не можуть продовжувати збивати російські дрони, що дедалі частіше здійснюють вторгнення на їхню територію, за допомогою дорогих ракет.

Головні тези:

  • У НАТО вказують на важливість розвитку технологій перехоплення ворожих дронів.
  • Члени Альянсу переймають досвід України у цій сфері.

Рютте визнав наявність серйозної проблеми

Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують, можливо, півмільйона або мільйон доларів.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Журналісти поцікавилися у Рютте, чи не вистачає Альянсу необхідного обладнання.

За його словами, у короткостроковій перспективі — так.

Генсек НАТО також підтвердив, що члени Альянса переймають цінний досвід України та оперативно створюють технології, які буде впроваджено у найближчому майбутньому.

Як підтвердив Марк Рютте, зусилля націлені на те, щоб "на додаток до більш традиційних способів боротьби у нас у розпорядженні була технологія перехоплення".

Він не захотів коментувати чутки про те, що ЄС попередив Кремль, що НАТО готовий збивати російські літаки.

За його словами, "такого роду повідомлення" відбуваються "постійно" в неформальному порядку.

Що стосується винищувачів, то це не новина. Це погано, це має припинитися, але наші пілоти знають, що робити, і в разі потреби вони можуть вжити крайніх заходів, — підтвердив Рютте.

