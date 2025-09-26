Генсек НАТО вказав на головну проблему під час вторгнення російських дронів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте чітко дав зрозуміти, що збройні сили Альянсу не можуть продовжувати збивати російські дрони, що дедалі частіше здійснюють вторгнення на їхню територію, за допомогою дорогих ракет.

Рютте визнав наявність серйозної проблеми

Неприпустимо постійно збивати дрони вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують, можливо, півмільйона або мільйон доларів. Марк Рютте Генсек НАТО

Журналісти поцікавилися у Рютте, чи не вистачає Альянсу необхідного обладнання.

За його словами, у короткостроковій перспективі — так.

Генсек НАТО також підтвердив, що члени Альянса переймають цінний досвід України та оперативно створюють технології, які буде впроваджено у найближчому майбутньому.

Як підтвердив Марк Рютте, зусилля націлені на те, щоб "на додаток до більш традиційних способів боротьби у нас у розпорядженні була технологія перехоплення".

Він не захотів коментувати чутки про те, що ЄС попередив Кремль, що НАТО готовий збивати російські літаки.

За його словами, "такого роду повідомлення" відбуваються "постійно" в неформальному порядку.