Генсек НАТО указал на главную проблему во время вторжения российских дронов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте четко дал понять, что вооруженные силы Альянса не могут продолжать сбивать российские дроны, которые все чаще совершают вторжение на их территорию, с помощью дорогих ракет.
Главные тезисы
- В НАТО указывают на важность развития технологий перехвата вражеских дронов.
- Члены Североатлантического союза перенимают опыт Украины в этой сфере.
Рютте признал серьезную проблему
Журналисты поинтересовались у Рютте, хватает ли Альянсу необходимого оборудования.
По его словам, в краткосрочной перспективе — да.
Генсек НАТО также подтвердил, что члены Альянса перенимают ценный опыт Украины и оперативно создают технологии, которые будут внедрены в ближайшем будущем.
Как подтвердил Марк Рютте, усилия нацелены на то, чтобы "в дополнение к более традиционным способам борьбы у нас в распоряжении была технология перехвата".
Он не захотел комментировать слухи, что ЕС предупредил Кремль, что НАТО готов сбивать российские самолеты.
По его словам, "такого рода сообщения" происходят "постоянно" в неформальном порядке.
