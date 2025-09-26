Генсек НАТО указал на главную проблему во время вторжения российских дронов
Категория
Мир
Дата публикации

Генсек НАТО указал на главную проблему во время вторжения российских дронов

Рютте признал серьезную проблему
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте четко дал понять, что вооруженные силы Альянса не могут продолжать сбивать российские дроны, которые все чаще совершают вторжение на их территорию, с помощью дорогих ракет.

Главные тезисы

  • В НАТО указывают на важность развития технологий перехвата вражеских дронов.
  • Члены Североатлантического союза перенимают опыт Украины в этой сфере.

Рютте признал серьезную проблему

Недопустимо постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, может быть, полмиллиона или миллион долларов.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Журналисты поинтересовались у Рютте, хватает ли Альянсу необходимого оборудования.

По его словам, в краткосрочной перспективе — да.

Генсек НАТО также подтвердил, что члены Альянса перенимают ценный опыт Украины и оперативно создают технологии, которые будут внедрены в ближайшем будущем.

Как подтвердил Марк Рютте, усилия нацелены на то, чтобы "в дополнение к более традиционным способам борьбы у нас в распоряжении была технология перехвата".

Он не захотел комментировать слухи, что ЕС предупредил Кремль, что НАТО готов сбивать российские самолеты.

По его словам, "такого рода сообщения" происходят "постоянно" в неформальном порядке.

Что касается истребителей, это не новость. Это плохо, это должно прекратиться, но наши пилоты знают, что делать, и в случае необходимости они могут предпринять крайние меры, — подтвердил Рютте.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО публично пригрозил России на фоне новых провокаций
НАТО публично обратился к РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп призвал сбивать истребители РФ — как отреагировали в НАТО
Членам НАТО понравился подход Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ пугают НАТО войной из-за намерений сбивать российские самолеты-нарушители
Мешков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?