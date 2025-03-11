11 березня новий генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу здійснив візит до Москви, під час якого провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сінірліоглу уже виступив з низкою скандальних заяв, які шокували міжнародну спільноту.

Про що генсек ОБСЄ говорив у Москві

Генсек ОБСЄ цинічно проігнорував той факт, що країна-агресорка Росія веде війну проти України 11 років поспіль.

Під час спільної пресконференції в Москві Сінірліоглу неочікувано для всіх висловив вдячність Сергію Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".

Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Російська Федерація — це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ, — безсоромно заявив генсек ОБСЄ. Поширити

За словами Сінірліоглу, він має намір продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі.

Тому я тут, — заявив він. Поширити

Також вказано, що генсеку ОБСЄ перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.