Генсек ОБСЄ зганьбився у Москві та назвав Росію "важливим партнером"
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Генсек ОБСЄ зганьбився у Москві та назвав Росію "важливим партнером"

Cініпліоглу
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Джерело:  online.ua

11 березня новий генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу здійснив візит до Москви, під час якого провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сінірліоглу уже виступив з низкою скандальних заяв, які шокували міжнародну спільноту.

Головні тези:

  • Генсек ОБСЄ спровокував хвилю обурення своїми заявами на пресконференції з Сергієм Лавровим.
  • Він також додав, що готовий до продовження співпраці з Росією.

Про що генсек ОБСЄ говорив у Москві

Генсек ОБСЄ цинічно проігнорував той факт, що країна-агресорка Росія веде війну проти України 11 років поспіль.

Під час спільної пресконференції в Москві Сінірліоглу неочікувано для всіх висловив вдячність Сергію Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".

Я є генеральним сектором ОБСЄ, і я відданий тому, щоб працювати з усіма 57 державами-учасницями… Російська Федерація — це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ, — безсоромно заявив генсек ОБСЄ.

За словами Сінірліоглу, він має намір продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі.

Тому я тут, — заявив він.

Також вказано, що генсеку ОБСЄ перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.

Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".

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