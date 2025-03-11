11 березня новий генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу здійснив візит до Москви, під час якого провів зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Сінірліоглу уже виступив з низкою скандальних заяв, які шокували міжнародну спільноту.
Головні тези:
- Генсек ОБСЄ спровокував хвилю обурення своїми заявами на пресконференції з Сергієм Лавровим.
- Він також додав, що готовий до продовження співпраці з Росією.
Про що генсек ОБСЄ говорив у Москві
Генсек ОБСЄ цинічно проігнорував той факт, що країна-агресорка Росія веде війну проти України 11 років поспіль.
Під час спільної пресконференції в Москві Сінірліоглу неочікувано для всіх висловив вдячність Сергію Лаврову за запрошення і за "продуктивну і відверту розмову".
За словами Сінірліоглу, він має намір продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі.
Також вказано, що генсеку ОБСЄ перед тим показали "наслідки" нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки.
Сам він ухилився від відповіді, чи "засуджуватиме" Україну за ці удари, але висловив сподівання, що "скоро війна закінчиться".
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