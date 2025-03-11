Генсек ОБСЕ опозорился в Москве и назвал Россию "важным партнером"

11 марта новый генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу совершил визит в Москву, во время которого провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Синирлиоглу уже выступил с рядом скандальных заявлений, шокировавших международное сообщество.
Главные тезисы
- Генсек ОБСЕ спровоцировал волну возмущения своими заявлениями на пресс-конференции с Сергеем Лавровым.
- Он также добавил, что готов к продолжению сотрудничества с Россией.
О чем генсек ОБСЕ говорил в Москве
Генсек ОБСЕ цинично проигнорировал тот факт, что страна-агрессорка Россия ведет войну против Украины 11 лет.
Во время совместной пресс-конференции в Москве Синирлиоглу неожиданно для всех выразил благодарность Сергею Лаврову за приглашение и за "продуктивный и откровенный разговор".
По словам Синирлиоглу, он намерен "продолжать работать с Россией в вопросах мира и безопасности в Европе”.
Также указано, что генсеку ОБСЕ перед тем показали "последствия" ночной атаки украинских дронов в городе Видне Московской области, где якобы повреждены гражданские дома.
Сам он уклонился от ответа, будет ли "осуждать" Украину за эти удары, но выразил надежду, что "скоро война закончится".
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