Генсек ОБСЕ опозорился в Москве и назвал Россию "важным партнером"
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Генсек ОБСЕ опозорился в Москве и назвал Россию "важным партнером"

О чем генсек ОБСЕ говорил в Москве
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Источник:  online.ua

11 марта новый генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу совершил визит в Москву, во время которого провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Синирлиоглу уже выступил с рядом скандальных заявлений, шокировавших международное сообщество.

Главные тезисы

  • Генсек ОБСЕ спровоцировал волну возмущения своими заявлениями на пресс-конференции с Сергеем Лавровым.
  • Он также добавил, что готов к продолжению сотрудничества с Россией.

О чем генсек ОБСЕ говорил в Москве

Генсек ОБСЕ цинично проигнорировал тот факт, что страна-агрессорка Россия ведет войну против Украины 11 лет.

Во время совместной пресс-конференции в Москве Синирлиоглу неожиданно для всех выразил благодарность Сергею Лаврову за приглашение и за "продуктивный и откровенный разговор".

Я являюсь генеральным сектором ОБСЕ, и я предан тому, чтобы работать со всеми 57 государствами-участниками… Российская Федерация — это соучредитель организации, поэтому это очень важный партнер в рамках ОБСЕ, — бесстыдно заявил генсек ОБСЕ.

По словам Синирлиоглу, он намерен "продолжать работать с Россией в вопросах мира и безопасности в Европе”.

Поэтому я здесь, — заявил он.

Также указано, что генсеку ОБСЕ перед тем показали "последствия" ночной атаки украинских дронов в городе Видне Московской области, где якобы повреждены гражданские дома.

Сам он уклонился от ответа, будет ли "осуждать" Украину за эти удары, но выразил надежду, что "скоро война закончится".

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