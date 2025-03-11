11 марта новый генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу совершил визит в Москву, во время которого провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Синирлиоглу уже выступил с рядом скандальных заявлений, шокировавших международное сообщество.

О чем генсек ОБСЕ говорил в Москве

Генсек ОБСЕ цинично проигнорировал тот факт, что страна-агрессорка Россия ведет войну против Украины 11 лет.

Во время совместной пресс-конференции в Москве Синирлиоглу неожиданно для всех выразил благодарность Сергею Лаврову за приглашение и за "продуктивный и откровенный разговор".

Я являюсь генеральным сектором ОБСЕ, и я предан тому, чтобы работать со всеми 57 государствами-участниками… Российская Федерация — это соучредитель организации, поэтому это очень важный партнер в рамках ОБСЕ, — бесстыдно заявил генсек ОБСЕ. Поделиться

По словам Синирлиоглу, он намерен "продолжать работать с Россией в вопросах мира и безопасности в Европе”.

Поэтому я здесь, — заявил он. Поделиться

Также указано, что генсеку ОБСЕ перед тем показали "последствия" ночной атаки украинских дронов в городе Видне Московской области, где якобы повреждены гражданские дома.