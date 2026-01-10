Генштаб оголосив результати успішних діпстрайків України
Генштаб ЗСУ
10 січня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російської нафтобази у Волгоградській області, а також низку важливих ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • У всіх випадках відбулося влучання ударних БпЛА по російських цілях. 
  • Втрати ворога уточнюються та будуть оголошені згодом.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення наступальних можливостей армії РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі “Жутовська”.

Що важливо розуміти, вона знаходиться в октябрському районі Волгоградської область РФ та залучена до забезпечення пальним підрозділів російських окупантів в Україні.

Ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється. Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників.

Ба більше, під удар українських воїнів потрапив пункту управління БпЛА ворога в районі Покровська, що на Донеччині.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області було успішно атаковану низку цілей армії РФ, а саме:

  • зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка),

  • командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник);

  • пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).

Варто зазначити, що у всіх випадках Сили оборони змогли влучити у ворожі цілі. Втрати противника наразі з'ясовуються та будуть оголошені згодом.

Хмара
