Генштаб оголосив результати успішних діпстрайків України

10 січня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російської нафтобази у Волгоградській області, а також низку важливих ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- У всіх випадках відбулося влучання ударних БпЛА по російських цілях.
- Втрати ворога уточнюються та будуть оголошені згодом.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення наступальних можливостей армії РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі “Жутовська”.
Що важливо розуміти, вона знаходиться в октябрському районі Волгоградської область РФ та залучена до забезпечення пальним підрозділів російських окупантів в Україні.
Ба більше, під удар українських воїнів потрапив пункту управління БпЛА ворога в районі Покровська, що на Донеччині.
Також на тимчасово окупованій території Донецької області було успішно атаковану низку цілей армії РФ, а саме:
зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка),
командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник);
пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).
Варто зазначити, що у всіх випадках Сили оборони змогли влучити у ворожі цілі. Втрати противника наразі з'ясовуються та будуть оголошені згодом.
