Генштаб объявил результаты успешных дистрайков Украины

10 января Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражение российской нефтебазы в Волгоградской области, а также ряда важных вражеских целей на временно оккупированных территориях Украины.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения наступательных возможностей армии РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Жутовская".
Что важно понимать, она находится в Октябрьском районе Волгоградской области и привлечена к обеспечению горючим подразделений российских оккупантов в Украине.
Более того, под удар украинских воинов попал пункт управления БпЛА врага в районе Покровска на Донетчине.
Также на временно оккупированной территории Донецкой области был успешно атакован ряд целей армии РФ, а именно:
сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка),
командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк);
пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).
Следует отметить, что во всех случаях Силы обороны смогли попасть во вражеские цели. Потери противника выясняются и будут объявлены чуть позже.
