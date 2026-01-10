Генштаб объявил результаты успешных дистрайков Украины

10 января Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражение российской нефтебазы в Волгоградской области, а также ряда важных вражеских целей на временно оккупированных территориях Украины.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения наступательных возможностей армии РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Жутовская".

Что важно понимать, она находится в Октябрьском районе Волгоградской области и привлечена к обеспечению горючим подразделений российских оккупантов в Украине.

Цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется. Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен состав БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков. Поделиться

Более того, под удар украинских воинов попал пункт управления БпЛА врага в районе Покровска на Донетчине.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области был успешно атакован ряд целей армии РФ, а именно:

сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка),

командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк);

пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).

Следует отметить, что во всех случаях Силы обороны смогли попасть во вражеские цели. Потери противника выясняются и будут объявлены чуть позже.