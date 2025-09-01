Генштаб оновив дані щодо втрат армії РФ у війні проти України

За минулу добу українські захисники знищили на полі бою близько 850 російських військових, а також завдали втрат у техніці.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські воїни знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один гелікоптер, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 214 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загалом же станом на 1 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року орієнтовно склали понад 1 мільйон 82 тисячі осіб.

Актуальні втрати армії РФ

Орієнтовні загальні втрати противника:

особовий склад — 1 082 990 (+850) осіб;

танки — 11 155 (+4);

бойові броньовані машини — 23 229 (+17);

артилерійські системи — 32 248 (+49);

реактивні системи залпового вогню — 1 476 (+0);

засоби протиповітряної оборони — 1 213 (+0);

літаки — 422 (+0);

гелікоптери — 341 (+1);

безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня — 55 276 (+214);

крилаті ракети — 3 664 (+0);

кораблі / катери — 28 (+0);

підводні човни — 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 60 399 (+94);

спеціальна техніка — 3 952 (+0).

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються, оскільки бойові дії тривають.