Генштаб оновив дані щодо втрат армії РФ у війні проти України
Генштаб оновив дані щодо втрат армії РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

За минулу добу українські захисники знищили на полі бою близько 850 російських військових, а також завдали втрат у техніці.

Головні тези:

  • За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили на полі бою близько 850 російських військових.
  • Українські захисники завдали значні втрати у техніці противнику, знищивши 4 танки, 17 бойових броньованих машин та іншу техніку.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські воїни знищили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один гелікоптер, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 214 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загалом же станом на 1 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року орієнтовно склали понад 1 мільйон 82 тисячі осіб.

Актуальні втрати армії РФ

Орієнтовні загальні втрати противника:

  • особовий склад — 1 082 990 (+850) осіб;

  • танки — 11 155 (+4);

  • бойові броньовані машини — 23 229 (+17);

  • артилерійські системи — 32 248 (+49);

  • реактивні системи залпового вогню — 1 476 (+0);

  • засоби протиповітряної оборони — 1 213 (+0);

  • літаки — 422 (+0);

  • гелікоптери — 341 (+1);

  • безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня — 55 276 (+214);

  • крилаті ракети — 3 664 (+0);

  • кораблі / катери — 28 (+0);

  • підводні човни — 1 (+0);

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 60 399 (+94);

  • спеціальна техніка — 3 952 (+0).

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються, оскільки бойові дії тривають.

