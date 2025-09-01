Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 российских военных, а также нанесли потери в технике.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские воины уничтожили 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Воздушные удары стоили противнику 214 уничтоженных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В целом же на 1 сентября 2025 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 1 миллиона 82 тысяч человек.

Актуальные потери армии РФ

Ориентировочные общие потери противника:

личный состав — 1 082 990 (+850) человек;

танки — 11 155 (+4);

боевые бронированные машины — 23 229 (+17);

артиллерийские системы — 32 248 (+49);

реактивные системы залпового огня — 1476 (+0);

средства противовоздушной обороны — 1213 (+0);

самолеты — 422 (+0);

вертолеты — 341 (+1);

беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня — 55 276 (+214);

крылатые ракеты — 3664 (+0);

корабли/катера — 28 (+0);

подводные лодки — 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны — 60 399 (+94);

специальная техника — 3 952 (+0).

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.