Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 российских военных, а также нанесли потери в технике.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, украинские воины уничтожили 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Воздушные удары стоили противнику 214 уничтоженных БПЛА оперативно-тактического уровня.
В целом же на 1 сентября 2025 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 1 миллиона 82 тысяч человек.
Ориентировочные общие потери противника:
личный состав — 1 082 990 (+850) человек;
танки — 11 155 (+4);
боевые бронированные машины — 23 229 (+17);
артиллерийские системы — 32 248 (+49);
реактивные системы залпового огня — 1476 (+0);
средства противовоздушной обороны — 1213 (+0);
самолеты — 422 (+0);
вертолеты — 341 (+1);
беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня — 55 276 (+214);
крылатые ракеты — 3664 (+0);
корабли/катера — 28 (+0);
подводные лодки — 1 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны — 60 399 (+94);
специальная техника — 3 952 (+0).
В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.
