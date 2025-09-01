Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 российских военных, а также нанесли потери в технике.

Главные тезисы

  • За минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 850 российских военных и нанесли серьезные потери в технике.
  • Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину ориентировочно превысили 1 миллион человек.
  • Украинские военные уничтожили 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем и другую технику противника.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, украинские воины уничтожили 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Воздушные удары стоили противнику 214 уничтоженных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В целом же на 1 сентября 2025 года общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 1 миллиона 82 тысяч человек.

Актуальные потери армии РФ

Ориентировочные общие потери противника:

  • личный состав — 1 082 990 (+850) человек;

  • танки — 11 155 (+4);

  • боевые бронированные машины — 23 229 (+17);

  • артиллерийские системы — 32 248 (+49);

  • реактивные системы залпового огня — 1476 (+0);

  • средства противовоздушной обороны — 1213 (+0);

  • самолеты — 422 (+0);

  • вертолеты — 341 (+1);

  • беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня — 55 276 (+214);

  • крылатые ракеты — 3664 (+0);

  • корабли/катера — 28 (+0);

  • подводные лодки — 1 (+0);

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60 399 (+94);

  • специальная техника — 3 952 (+0).

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, поскольку боевые действия продолжаются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ отчитывается о безумных потерях армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ отразили более 30 штурмов армии РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ заявил о тотальном провале нового наступления армии РФ
Генштаб ВСУ
Генштаб проанализировал "успехи" россиян на фронте

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?