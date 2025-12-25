Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів у РФ і на ТОТ

У ніч на 25 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали удару по інфраструктурі морського порту “Темрюк” у Краснодарському краї РФ, Новошахтинського НПЗ та низки стратегічних об’єктів РФ.

Cили оборони України уразили морський порт “Темрюк” та Новошахтинський НПЗ

Унаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.

Морський порт Темрюк розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт залучений у забезпеченні збройних сил російського агресора. Поширити

Також підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області російської федерації.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Ще було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (республіка Адигея РФ). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються.

Окрім цього, підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому “Бельбек” (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т. Поширити

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.