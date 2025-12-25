Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів у РФ і на ТОТ

У ніч на 25 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали удару по інфраструктурі морського порту “Темрюк” у Краснодарському краї РФ, Новошахтинського НПЗ та низки стратегічних об’єктів РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України у ніч проти 25 грудня уразили морський порт “Темрюк” у Краснодарському краї РФ та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ.
- Також завдано авіаудару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп.
- Підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку армії РФ.
Cили оборони України уразили морський порт “Темрюк” та Новошахтинський НПЗ
Унаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.
Також підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області російської федерації.
Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.
Ще було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (республіка Адигея РФ). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються.
Окрім цього, підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
