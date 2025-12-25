Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів у РФ і на ТОТ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів у РФ і на ТОТ

Генштаб ЗСУ
Темрюк
Read in English

У ніч на 25 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей збройних сил російської федерації, підрозділи Сил оборони України, завдали удару по інфраструктурі морського порту “Темрюк” у Краснодарському краї РФ, Новошахтинського НПЗ та низки стратегічних об’єктів РФ.

Головні тези:

  • Сили оборони України у ніч проти 25 грудня уразили морський порт “Темрюк” у Краснодарському краї РФ та Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ.
  • Також завдано авіаудару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп.
  • Підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку армії РФ.

Cили оборони України уразили морський порт “Темрюк” та Новошахтинський НПЗ

Унаслідок атаки зафіксовано вибухи та загоряння двох резервуарів з нафтопродуктами. Масштабна пожежа охопила близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу.

Морський порт Темрюк розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт залучений у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Також підрозділи Повітряних Сил ЗС України завдали успішного удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області російської федерації.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено. Масштаби збитків уточнюються.

Ще було завдано удару по військовому аеродрому у районі міста Майкоп (республіка Адигея РФ). За попередніми даними, ціль уражено, виникла пожежа. Результати уточнюються.

Окрім цього, підрозділами ударних БпЛА уражено ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка (ТОТ Донецької області). Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому “Бельбек” (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження об'єктів ППО та складу БпЛА армії РФ на ТОТ
Генштаб ЗСУ
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження морського нафтового термінала "Таманьнефтегаз" та низки військових об'єктів РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ та низки військових об'єктів РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?