Генштаб підтвердив ураження “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони уразили потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ у Тульській області РФ, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального, а також місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- У місті Єфремов Тульської області РФ завдано ударів по потужностях “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“.
- Уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому росіянами Криму.
- Знищено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, тимчасово захоплена росіянами територія Луганської області).
Нова “бавовна” у Росії та на ТОТ: подробиці
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
У місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.
Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому росіянами Криму.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення ворога, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, тимчасово захоплена росіянами територія Луганської області).
