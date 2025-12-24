Генштаб підтвердив ураження “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ та низки військових об'єктів РФ
Генштаб підтвердив ураження “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ та низки військових об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

Сили оборони уразили потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ у Тульській області РФ, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального, а також місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • У місті Єфремов Тульської області РФ завдано ударів по потужностях “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“.
  • Уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому росіянами Криму.
  • Знищено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, тимчасово захоплена росіянами територія Луганської області).

Нова “бавовна” у Росії та на ТОТ: подробиці

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У межах системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах.

У місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення ворога, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, тимчасово захоплена росіянами територія Луганської області).

Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово захоплених росіянами територіях України.

