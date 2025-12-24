Генштаб підтвердив ураження “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони уразили потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку“ у Тульській області РФ, який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального, а також місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму.