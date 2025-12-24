Генштаб подтвердил поражение "Ефремовского завода синтетического каучука" и ряда военных объектов РФ

Силы обороны поразили мощности Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области РФ, специализирующегося на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного горючего, а также места хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- В городе Ефремов Тульской области РФ нанесены удары по мощностям "Ефремовского завода синтетического каучука".
- Впечатлено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном россиянами Крыму.
- Уничтожен состав материально-технических средств полкового уровня (Довжанск, временно захваченная россиянами территория Луганской области).
Новый "хлопок" в России и на ТОТ: подробности
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", специализирующегося на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного горючего. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.
Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном россиянами Крыму.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения врага, поражен состав материально-технических средств полкового уровня (Довжанск, временно захваченная россиянами территория Луганской области).
