Генштаб подтвердил поражение "Ефремовского завода синтетического каучука" и ряда военных объектов РФ
Генштаб подтвердил поражение "Ефремовского завода синтетического каучука" и ряда военных объектов РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Силы обороны поразили мощности Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области РФ, специализирующегося на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного горючего, а также места хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • В городе Ефремов Тульской области РФ нанесены удары по мощностям "Ефремовского завода синтетического каучука".
  • Впечатлено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном россиянами Крыму.
  • Уничтожен состав материально-технических средств полкового уровня (Довжанск, временно захваченная россиянами территория Луганской области).

Новый "хлопок" в России и на ТОТ: подробности

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В рамках системного снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 24 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким враждебным объектам.

В городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", специализирующегося на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного горючего. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном россиянами Крыму.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения врага, поражен состав материально-технических средств полкового уровня (Довжанск, временно захваченная россиянами территория Луганской области).

Кроме того, зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районам сосредоточения живой силы захватчиков на временно захваченных россиянами территориях Украины.

