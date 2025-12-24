Генштаб подтвердил поражение "Ефремовского завода синтетического каучука" и ряда военных объектов РФ

Силы обороны поразили мощности Ефремовского завода синтетического каучука в Тульской области РФ, специализирующегося на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного горючего, а также места хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном Крыму.