Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов в РФ и на ТОТ

В ночь на 25 декабря 2025 года, в ходе уменьшения способностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины, нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ, Новошахтинского НПЗ и ряда стратегических объектов РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря поразили морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае РФ и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ.
- Также нанесен авиаудар по военному аэродрому в районе города Майкоп.
- Подразделениями ударных БПЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка армии РФ.
Cили обороны Украины поразили морской порт "Темрюк" и Новошахтинский НПЗ
В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.
Также подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области российской федерации.
Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются.
Еще был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (республика Адыгея РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.
Кроме этого, подразделениями ударных БПЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженко (ТОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-