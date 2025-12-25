Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов в РФ и на ТОТ
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов в РФ и на ТОТ

Генштаб ВСУ
Темрюк
Read in English
Читати українською

В ночь на 25 декабря 2025 года, в ходе уменьшения способностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины, нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае РФ, Новошахтинского НПЗ и ряда стратегических объектов РФ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря поразили морской порт "Темрюк" в Краснодарском крае РФ и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ.
  • Также нанесен авиаудар по военному аэродрому в районе города Майкоп.
  • Подразделениями ударных БПЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка армии РФ.

Cили обороны Украины поразили морской порт "Темрюк" и Новошахтинский НПЗ

В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Там находится портовый комплекс, через который проходят разные виды грузов — в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. Порт вовлечен в обеспечение вооруженных сил российского агрессора.

Также подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области российской федерации.

Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена. Масштабы ущерба уточняются.

Еще был нанесен удар по военному аэродрому в районе города Майкоп (республика Адыгея РФ). По предварительным данным, цель поражена, возник пожар. Результаты уточняются.

Кроме этого, подразделениями ударных БПЛА поражено ремонтное подразделение из состава 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженко (ТОТ Донецкой области). Результаты атаки и степень нанесенного ущерба уточняются.

По уточненным результатам ударов украинских БпЛА в предыдущий период по аэродрому "Бельбек" (ТОТ украинского Крыма) подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96K6, станции связи Р-419 и повреждение РЛС 55Ж6Т.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

