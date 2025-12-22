Генштаб подтвердил поражение морского нефтяного терминала "Таманнефтегаз" и ряда военных объектов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение морского нефтяного терминала "Таманнефтегаз" и ряда военных объектов РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал «Таманьнефтегаз», склад боеприпасов и место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ,

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал «Таманьнефтегаз», склад боеприпасов и место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА армии РФ.
  • Степень нанесенного ущерба уточняется.

 

Новая "бавовна" в России: что известно

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 22 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае РФ.

"Таманнефтегаз" — компания-оператор Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов.

Зафиксирована серия взрывов. Известно о повреждении трубопровода, двух причалов и двух судов и возгорании на площади более 1 тыс. кв м и не менее 1 судна. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Терминал является частью энергетического тыла РФ, поддерживает финансирование и логистику военных операций оккупантов.

Также с помощью ракеты украинского производства поражался временный пункт базирования плавсредств 92 бригады речных катеров в Оленовке (ТОТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника на Покровском направлении, огненное поражение состава боеприпасов мотострелкового полка (Украин, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации, цель уничтожена.

Кроме того, с целью частичного уничтожения запасов ударных БпЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа Shahed/Герань по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и пуска ударных БпЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар. Степень ущерба уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

