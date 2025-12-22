Генштаб підтвердив ураження морського нафтового термінала "Таманьнефтегаз" та низки військових об'єктів РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження морського нафтового термінала "Таманьнефтегаз" та низки військових об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз», склад боєприпасів та місце зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ,

Головні тези:

  • Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз», склад боєприпасів та місце зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА армії РФ.
  • Ступінь завданих збитків уточнюється.

 

Нова “бавовна” у Росії: що відомо

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у Краснодарському краї РФ.

“Таманьнефтегаз” — компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів.

Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис кв м та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку.

Термінал є частиною енергетичного тилу рф, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Також за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено.

Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу “Shahed”/”Герань” по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Велика "бавовна". Генштаб підтвердив ураження низки стратегічних об'єктів РФ
Генштаб ЗСУ
Темрюк
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії — палають "Тольяттіазот" і Орловська ТЕЦ
"Бавовна" в Росії охопила різні регіони
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів на Краснодарський край РФ — пошкоджені трубопровід, судна і причали
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?