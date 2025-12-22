Генштаб підтвердив ураження морського нафтового термінала "Таманьнефтегаз" та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз», склад боєприпасів та місце зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ,
Головні тези:
- Сили оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз», склад боєприпасів та місце зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА армії РФ.
- Ступінь завданих збитків уточнюється.
Нова “бавовна” у Росії: що відомо
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Таманьнефтегаз” у Краснодарському краї РФ.
Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис кв м та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку.
Термінал є частиною енергетичного тилу рф, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.
Також за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено.
Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу “Shahed”/”Герань” по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.
