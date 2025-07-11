Генштаб підтвердив ураження авіазаводу та підприємства з виготовлення ракет для ППО Росії

Силами оборони України уражено авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для ППО на території Росії.

Сили оборони України уразили два підприємства ВПК РФ

У межах зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".

Це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. Поширити

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.

Результати ураження уточнюються.