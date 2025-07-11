Генштаб підтвердив ураження авіазаводу та підприємства з виготовлення ракет для ППО Росії

Силами оборони України уражено авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для ППО на території Росії.
Головні тези:
- У підприємствах авіаційної та ракетної галузей Росії завдано значних завдань силами оборони України.
- У результаті ураження зафіксовано вибухи, пожежі та інші негативні наслідки на території авіазаводу та ракетного заводу.
- Луховіцький авіаційний завод та Конструкторське бюро приладобудування піддавалися впливу від ударів українських сил.
Сили оборони України уразили два підприємства ВПК РФ
У межах зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".
Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.
Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.
Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.
Результати ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
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