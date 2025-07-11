Генштаб підтвердив ураження авіазаводу та підприємства з виготовлення ракет для ППО Росії
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження авіазаводу та підприємства з виготовлення ракет для ППО Росії

Генштаб ЗСУ
бавовна

Силами оборони України уражено авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для ППО на території Росії.

Головні тези:

  • У підприємствах авіаційної та ракетної галузей Росії завдано значних завдань силами оборони України.
  • У результаті ураження зафіксовано вибухи, пожежі та інші негативні наслідки на території авіазаводу та ракетного заводу.
  • Луховіцький авіаційний завод та Конструкторське бюро приладобудування піддавалися впливу від ударів українських сил.

Сили оборони України уразили два підприємства ВПК РФ

У межах зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ".

Це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

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