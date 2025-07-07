Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосков'ї
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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосков'ї

Генштаб ЗСУ
бавовна

Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області. Це підтвердив Генштаб ЗСУ,

Головні тези:

  • Підтверджено ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосков'ї за допомогою безпілотних систем українських Збройних Сил.
  • Завод у Московській області виробляв піротехнічні засоби та боєприпаси, включаючи термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.
  • Після вогневого ураження зафіксовано серію вибухів та рух пожежної техніки в районі міста Краснозаводськ.

“Бавовна” на військовому заводі у Підмосков’ї: що відомо

У межах зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.

На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

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