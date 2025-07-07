Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосков'ї

Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області. Це підтвердив Генштаб ЗСУ,

“Бавовна” на військовому заводі у Підмосков’ї: що відомо

У межах зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.

На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed. Поширити

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Результати вогневого ураження уточнюються.