Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосков'ї

Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області. Це підтвердив Генштаб ЗСУ,
Головні тези:
- Підтверджено ураження заводу з виробництва боєприпасів у Підмосков'ї за допомогою безпілотних систем українських Збройних Сил.
- Завод у Московській області виробляв піротехнічні засоби та боєприпаси, включаючи термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.
- Після вогневого ураження зафіксовано серію вибухів та рух пожежної техніки в районі міста Краснозаводськ.
“Бавовна” на військовому заводі у Підмосков’ї: що відомо
У межах зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.
Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
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