Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству боеприпасов в Подмосковье

Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области. Это подтвердил Генштаб ВСУ,

"Бавовна" на военном заводе в Подмосковье: что известно

В рамках понижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели огненное поражение АО "Краснозаводской химический завод", находящееся в Московской области РФ.

На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности, термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed. Поделиться

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводска и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

Результаты огневого поражения уточняются.