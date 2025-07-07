Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству боеприпасов в Подмосковье

Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области. Это подтвердил Генштаб ВСУ,
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешное огненное поражение завода по производству боеприпасов в Подмосковье.
- Организация производства пиротехнических средств и боеприпасов была приостановлена после атаки украинских ВС.
- После поражения завода зафиксированы серия взрывов и движение пожарной техники в районе города Краснозаводска.
"Бавовна" на военном заводе в Подмосковье: что известно
В рамках понижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели огненное поражение АО "Краснозаводской химический завод", находящееся в Московской области РФ.
Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводска и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.
Результаты огневого поражения уточняются.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать наступательный потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
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