Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству боеприпасов в Подмосковье
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Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода по производству боеприпасов в Подмосковье

Генштаб ВСУ
бавовна
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Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области. Это подтвердил Генштаб ВСУ,

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели успешное огненное поражение завода по производству боеприпасов в Подмосковье.
  • Организация производства пиротехнических средств и боеприпасов была приостановлена после атаки украинских ВС.
  • После поражения завода зафиксированы серия взрывов и движение пожарной техники в районе города Краснозаводска.

"Бавовна" на военном заводе в Подмосковье: что известно

В рамках понижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели огненное поражение АО "Краснозаводской химический завод", находящееся в Московской области РФ.

На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности, термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводска и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать наступательный потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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