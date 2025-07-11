Генштаб подтвердил поражение авиазавода и предприятия по изготовлению ракет для ПВО России

Силами обороны Украины поражен авиазавод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО на территории России.

Силы обороны Украины поразили два предприятия ВПК РФ

В рамках снижения способностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ".

Это предприятие выполняет полный спектр работ — от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ. Поделиться

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующегося на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.

Результаты поражения уточняются.