Генштаб подтвердил поражение авиазавода и предприятия по изготовлению ракет для ПВО России

Силами обороны Украины поражен авиазавод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО на территории России.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили авиазавод и предприятие по производству ракет для ПВО в России.
- Поражение привело к взрывам, пожарам и другим отрицательным последствиям на территории заводов.
- Луховицкий авиационный завод и Конструкторское бюро приборостроения стали целями ударов украинских сил.
Силы обороны Украины поразили два предприятия ВПК РФ
В рамках снижения способностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ".
Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.
Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующегося на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) противника.
Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.
Результаты поражения уточняются.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
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