Генштаб підтвердив ураження Коробковського ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка" у Волгоградській області РФ

У ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України у той же день, у ніч на 9 жовтня, уразили Коробковський ГПЗ та ЛВДС “Єфімовка” у Волгоградській області РФ.
- Коробковський ГПЗ - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу в південній Росії з потужністю 450 млн м³ природного та попутного газу на рік.
- ЛВДС “Єфімовка” - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти з потужністю 50 млн тонн на рік.
Сили оборони України уразили два нафтогазові об’єкти РФ
Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., РФ) — один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
ЛВДС «Єфімовка» (Єфімовка, Волгоградська обл., РФ) — станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.
На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.
