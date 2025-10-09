Генштаб підтвердив ураження Коробковського ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка" у Волгоградській області РФ

У ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області РФ.

Сили оборони України уразили два нафтогазові об’єкти РФ

Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., РФ) — один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС «Єфімовка» (Єфімовка, Волгоградська обл., РФ) — станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.