Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛПДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛПДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковское ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию «Ефимовка» в Волгоградской области РФ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины осуществили успешную атаку на Коробковский ГПЗ и ЛПДС “Ефимовка” в регионе, причинив серьезный ущерб военно-экономическому потенциалу РФ.
  • Коробковский ГПЗ - крупнейший завод по переработке природного газа в южной России, тогда как ЛПДС “Ефимовка” обслуживает магистральные линии по транспортировке нефти с огромной мощностью.

Силы обороны Украины поразили два нефтегазовых объекта РФ

Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., РФ) — один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и сопутствующего нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн. м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС «Ефимовка» (Ефимовка, Волгоградская обл., РФ) — станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн. тонн в год.

На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.

Силы обороны Украины последовательно осуществляют меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Волгоградской области РФ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?