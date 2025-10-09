Генштаб подтвердил поражение Коробковского ГПЗ и ЛПДС "Ефимовка" в Волгоградской области РФ

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковское ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию «Ефимовка» в Волгоградской области РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины осуществили успешную атаку на Коробковский ГПЗ и ЛПДС “Ефимовка” в регионе, причинив серьезный ущерб военно-экономическому потенциалу РФ.
- Коробковский ГПЗ - крупнейший завод по переработке природного газа в южной России, тогда как ЛПДС “Ефимовка” обслуживает магистральные линии по транспортировке нефти с огромной мощностью.
Силы обороны Украины поразили два нефтегазовых объекта РФ
Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., РФ) — один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и сопутствующего нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн. м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.
ЛПДС «Ефимовка» (Ефимовка, Волгоградская обл., РФ) — станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн. тонн в год.
На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.
