Генштаб підтвердив ураження логістичних об'єктів армії РФ на ТОТ Донеччини
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження логістичних об'єктів армії РФ на ТОТ Донеччини

Генштаб ЗСУ
бавовна
Генштаб ЗСУ повідомив, що уражено низку логістичних об'єктів та "спецназ" ворога.

Головні тези:

  • Силами оборони України було уражено логістичні об'єкти армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.
  • У результаті нападу підрозділів ЗСУ було знищено зосередження живої сили та склад матеріально-технічних засобів ворога.
  • Події підтверджують високу бойову готовність та ефективність українських військових у протидії російській агресії.

Нова “бавовна” на ТОТ Донеччини: що відомо

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області — зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого.

Втрати загарбників уточнюються.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.

Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

Категорія
Події
Дата публікації
