Генштаб підтвердив ураження логістичних об'єктів армії РФ на ТОТ Донеччини

Генштаб ЗСУ повідомив, що уражено низку логістичних об'єктів та "спецназ" ворога.

Нова “бавовна” на ТОТ Донеччини: що відомо

Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області — зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого.

Втрати загарбників уточнюються.

Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.