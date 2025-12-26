Генштаб підтвердив ураження логістичних об'єктів армії РФ на ТОТ Донеччини

Генштаб ЗСУ повідомив, що уражено низку логістичних об'єктів та "спецназ" ворога.
Головні тези:
- Силами оборони України було уражено логістичні об'єкти армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.
- У результаті нападу підрозділів ЗСУ було знищено зосередження живої сили та склад матеріально-технічних засобів ворога.
- Події підтверджують високу бойову готовність та ефективність українських військових у протидії російській агресії.
Нова “бавовна” на ТОТ Донеччини: що відомо
Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області — зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого.
Втрати загарбників уточнюються.
Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині.
Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічних та наступальних спроможностей загарбників і змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.
