Генштаб подтвердил поражение логистических объектов армии РФ на ТОТ Донеччины

Генштаб ВСУ сообщил, что поражен ряд логистических объектов и "спецназ" врага.

Новая "бавовна" на ТОТ Донеччины: что известно

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 26 декабря поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области — сосредоточение живой силы из состава 14 бригад специального назначения в н.п. Бердянское и состав материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешевого.

Потери захватчиков уточняются.

Кроме того, по результатам предварительных поражений, подтверждено уничтожение состава ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, находившегося в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.