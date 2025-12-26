Генштаб подтвердил поражение логистических объектов армии РФ на ТОТ Донеччины
Генштаб подтвердил поражение логистических объектов армии РФ на ТОТ Донеччины

Генштаб ВСУ сообщил, что поражен ряд логистических объектов и "спецназ" врага.

  • Украинские военные подтвердили поражение логистических объектов и 'спецназа' врага на временно оккупированной территории Донбасса.
  • Нападение подразделений ВСУ привело к уничтожению живой силы и техники армии РФ, демонстрируя высокую боевую готовность украинских военных.
  • Действия Сил обороны Украины направлены на снижение военно-экономических способностей захватчиков и прекращение агрессии со стороны России.

Новая "бавовна" на ТОТ Донеччины: что известно

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 26 декабря поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области — сосредоточение живой силы из состава 14 бригад специального назначения в н.п. Бердянское и состав материально-технических средств 228 мотострелкового полка в районе Старобешевого.

Потери захватчиков уточняются.

Кроме того, по результатам предварительных поражений, подтверждено уничтожение состава ГСМ отдельной бригады материально-технического обеспечения врага, находившегося в районе временно оккупированного города Волноваха Донецкой области.

Силы обороны Украины и дальше будут осуществлять мероприятия, направленные на снижение военно-экономических и наступательных способностей захватчиков и вынуждение российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

