Генштаб підтвердив ураження нафтобаз та позиційного району БРК “Бастіон” у Криму
Сили оборони України у ніч проти 8 квітня уразили нафтобази, низку інших логістичних об’єктів та позиційний район БРК “Бастіон” на ТОТ.

Головні тези:

  • Силами оборони України уражено нафтобази та логістичні об'єкти у Криму, що спричинило пожежі та завдання вогневих ударів по складах ворожих матеріалів.
  • Розглянуті ураження об'єктів у Феодосії, Гвардійському, Світлому, Суходільську, Великій Новосілці, Ялті, Степному, Урало-Кавказі, Новоозерному та Софіївці.

Нова “бавовна” на ТОТ: що відомо

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на ТОТ АР Крим.

На цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.

Крім того, завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (ТОТ Запорізької обл.), Суходільська (ТОТ Луганської обл.) та Великої Новосілки на Донеччині.

Також уражено польовий артилерійський склад неподалік Ялти на ТОТ Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на ТОТ Луганщини.

Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу “Бастіон” в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму.

Втрати ворога уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

