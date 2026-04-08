Генштаб підтвердив ураження нафтобаз та позиційного району БРК “Бастіон” у Криму

Сили оборони України у ніч проти 8 квітня уразили нафтобази, низку інших логістичних об’єктів та позиційний район БРК “Бастіон” на ТОТ.
Головні тези:
- Силами оборони України уражено нафтобази та логістичні об'єкти у Криму, що спричинило пожежі та завдання вогневих ударів по складах ворожих матеріалів.
- Розглянуті ураження об'єктів у Феодосії, Гвардійському, Світлому, Суходільську, Великій Новосілці, Ялті, Степному, Урало-Кавказі, Новоозерному та Софіївці.
Нова “бавовна” на ТОТ: що відомо
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та Гвардійському на ТОТ АР Крим.
На цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ.
Крім того, завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (ТОТ Запорізької обл.), Суходільська (ТОТ Луганської обл.) та Великої Новосілки на Донеччині.
Серед іншого наші воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу “Бастіон” в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму.
Втрати ворога уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російської окупаційної армії до повного припинення збройної агресії РФ проти України.
