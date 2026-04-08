Генштаб подтвердил поражение нефтебаз и позиционного района БРК "Бастион" в Крыму
Генштаб подтвердил поражение нефтебаз и позиционного района БРК "Бастион" в Крыму

Силы обороны Украины в ночь на 8 апреля поразили нефтебазы, ряд других логистических объектов и позиционный район БРК "Бастион" на ТОТ.

Новая "бавовна" на ТОТ: что известно

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на ТОТ АР Крым.

На этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.

Кроме того, нанесен огневой поражение по составам материально-технических средств врага в районах Светлого (ТОТ Запорожской обл.), Суходольска (ТОТ Луганской обл.) и Великой Новоселки в Донецкой области.

Также поражен полевой артиллерийский состав неподалеку Ялты на ТОТ Донецкой области, состав БпЛА вблизи Степного той же области и склад боеприпасов в районе населенного пункта Урало-Кавказ на ТОТ Луганщины.

Среди прочего наши воины били по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционном районе берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму.

Утраты неприятеля уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российской оккупационной армии до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

