Силы обороны Украины в ночь на 8 апреля поразили нефтебазы, ряд других логистических объектов и позиционный район БРК "Бастион" на ТОТ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазам и позиционному району БРК 'Бастион' в Крыму, вызвав пожары и ущерб вражеским материалам.
- Атаки были совершены на нефтебазы в Феодосии и Гвардейском, а также по логистическим объектам в различных регионах, включая Ялту и Суходольск.
Новая "бавовна" на ТОТ: что известно
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазы в Феодосии, где возник пожар, и Гвардейском на ТОТ АР Крым.
На этих объектах противник накапливает и хранит горюче-смазочные материалы для обеспечения своих войск.
Кроме того, нанесен огневой поражение по составам материально-технических средств врага в районах Светлого (ТОТ Запорожской обл.), Суходольска (ТОТ Луганской обл.) и Великой Новоселки в Донецкой области.
Среди прочего наши воины били по станции радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного и позиционном районе берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе Софиевки во временно оккупированном украинском Крыму.
Утраты неприятеля уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российской оккупационной армии до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
