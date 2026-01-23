Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Пензі та РЛС у Криму

Сили оборони України уразили у ніч проти 23 січня нафтобазу, РЛС та інші важливі об’єкти ворога.

Велика “бавовна” у Росії: що відомо

У межах планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу “Пензанефтепродукт” в Пензенській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підтверджено ураження радіолокаційної станції "Подльот" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе.

Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.