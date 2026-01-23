Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Пензі та РЛС у Криму
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Пензі та РЛС у Криму

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

Сили оборони України уразили у ніч проти 23 січня нафтобазу, РЛС та інші важливі об’єкти ворога.

Головні тези:

  • Сили оборони України уразили нафтобазу Пензанефтепродукт у Пензенській області та радіолокаційну станцію “Подльот” на тимчасово окупованій території Криму.
  • Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів ворога з метою системного зниження його наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу.
  • Пожежа зафіксована на нафтобазі внаслідок удару, яка має великі наслідки для забезпечення російської окупаційної армії.

Велика “бавовна” у Росії: що відомо

У межах планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу “Пензанефтепродукт” в Пензенській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підтверджено ураження радіолокаційної станції “Подльот” на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе.

Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" в Росії. Уражено Сизранський НПЗ та інші об'єкти ворога
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Туапсе накрила нова потужна “бавовна”
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російській Пензі палає нафтобаза після атаки БпЛА — відео
Нова “бавовна” накрила Росію 23 січня - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?