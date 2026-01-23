Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Пензі та РЛС у Криму

Сили оборони України уразили у ніч проти 23 січня нафтобазу, РЛС та інші важливі об’єкти ворога.
Головні тези:
- Сили оборони України уразили нафтобазу Пензанефтепродукт у Пензенській області та радіолокаційну станцію “Подльот” на тимчасово окупованій території Криму.
- Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів ворога з метою системного зниження його наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу.
- Пожежа зафіксована на нафтобазі внаслідок удару, яка має великі наслідки для забезпечення російської окупаційної армії.
Велика “бавовна” у Росії: що відомо
У межах планомірного і системного зниження наступальних можливостей та воєнно-економічного потенціалу ворога уражено нафтобазу “Пензанефтепродукт” в Пензенській області РФ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
На об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.
Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.
