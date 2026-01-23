Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензе и РЛС в Крыму

Силы обороны Украины поразили в ночь на 23 января нефтебазу, РЛС и другие важные объекты врага.
Большая "бавовна" в России: что известно
В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
На объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении русской оккупационной армии.
Кроме того, на территориях ТОТ Донецкой области и Белгородской области РФ, поражены сосредоточение живой силы противника. Утраты уточняются.
