Силы обороны Украины поразили в ночь на 23 января нефтебазу, РЛС и другие важные объекты врага.

Большая "бавовна" в России: что известно

В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении русской оккупационной армии.

Также подтверждено поражение радиолокационной станции Подлет на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе н.п. Фрунзе. Поделиться

Кроме того, на территориях ТОТ Донецкой области и Белгородской области РФ, поражены сосредоточение живой силы противника. Утраты уточняются.