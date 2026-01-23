Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензе и РЛС в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Пензе и РЛС в Крыму

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Силы обороны Украины поразили в ночь на 23 января нефтебазу, РЛС и другие важные объекты врага.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины нанесли успешные удары по важным объектам врага в ночь на 23 января.
  • Пожар был зафиксирован на нефтебазе в Пензе, что нанесло ущерб российской оккупационной армии.
  • Генштаб ВСУ подтвердил системное снижение наступательных возможностей и военно-экономического потенциала противника.

Большая "бавовна" в России: что известно

В рамках планомерного и системного снижения наступательных возможностей и военно-экономического потенциала врага поражена нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении русской оккупационной армии.

Также подтверждено поражение радиолокационной станции Подлет на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе н.п. Фрунзе.

Кроме того, на территориях ТОТ Донецкой области и Белгородской области РФ, поражены сосредоточение живой силы противника. Утраты уточняются.

