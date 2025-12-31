Генштаб підтвердив ураження низки об'єктів енергетичного сектора РФ

Сили оборони України у ніч проти 31 грудня уразили Туапсинський НПЗ, “Таманьнєфтєгаз”, нафтобазу Росрезерву та низку інших цілей російських окупантів.
Головні тези:
- У ніч проти 31 грудня українські війська уразили Туапсинський НПЗ, “Таманьнєфтєгаз” та інші об'єкти енергетичного сектора РФ.
- Військові дії спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.
- Силами оборони України також уражено нафтогазовий термінал “Таманьнєфтєгаз” та нафтобазу росрезерву в результаті вогневих атак.
“Бавовна” під Новий рік: що відомо
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 31 грудня підрозділи Сил оборони України уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів.
Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у РФ. Підприємство орієнтоване на експорт з потужністю переробки нафтопродуктів близько 12 млн. тонн на рік.
Також здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу “Таманьнєфтєгаз” поблизу селища Волна на Таманському півострові Краснодарського краю РФ. Підприємство призначене для зберігання та подальшої перевалки нафти, нафтопродуктів, зріджених вуглеводневих газів з метою Уражено Туапсинський НПЗ, “Таманьнєфтєгаз”, нафтобазу росрезерву та низку інших цілей російських окупантів
Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.
Цієї ж ночі українські ударні БпЛА успішно атакували федеральну державну казенну установу “Темп” у місті Рибінськ, Ярославської обл. рф. Нафтобаза росрезерву “Темп” займається зберіганням, прийманням, відпуском та обліком стратегічних запасів, включаючи нафтопродукти. Ціль уражено, на об'єкті спостерігається масштабна пожежа.
Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки, на тимчасово окупованій території українського Криму, та уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель, що на Донеччині.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
