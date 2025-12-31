Генштаб подтвердил поражение ряда объектов энергетического сектора РФ

Силы обороны Украины в ночь на 31 декабря поразили Туапсинский НПЗ, “Таманьнефтегаз”, нефтебазу Росрезерва и ряд других целей российских оккупантов.

"Бавовна" под Новый год: что известно

В рамках понижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.

Следует отметить, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла агрессора, производит автомобильный бензин разных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействованный в обеспечении вооруженных сил противника.

Также произведено огненное поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края РФ. Предприятие предназначено для хранения и последующей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов.

Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

Этой же ночью украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской обл. рф. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемом, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар.

Степень нанесенного объектам энергетического тыла врага ущерба — уточняется.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Оленевки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель Донецкой области.