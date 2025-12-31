Генштаб подтвердил поражение ряда объектов энергетического сектора РФ

Силы обороны Украины в ночь на 31 декабря поразили Туапсинский НПЗ, “Таманьнефтегаз”, нефтебазу Росрезерва и ряд других целей российских оккупантов.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно атаковали Туапсинский НПЗ, “Таманьнефтегаз” и другие объекты энергетического сектора РФ, направленные на снижение военно-экономического потенциала агрессора.
- Удары украинских войск повлекли за собой пожары и повреждения на объектах, включая нефтебазу росрезерва “Темп” и нефтегазовый терминал “Таманьнефтегаз”.
"Бавовна" под Новый год: что известно
В рамках понижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.
Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.
Также произведено огненное поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края РФ. Предприятие предназначено для хранения и последующей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью поражения Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаз", нефтебаза росрезерва и ряда других целей российских оккупантов.
Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.
Этой же ночью украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской обл. рф. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемом, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Оленевки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель Донецкой области.
Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
