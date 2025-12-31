Генштаб подтвердил поражение ряда объектов энергетического сектора РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб подтвердил поражение ряда объектов энергетического сектора РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины в ночь на 31 декабря поразили Туапсинский НПЗ, “Таманьнефтегаз”, нефтебазу Росрезерва и ряд других целей российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно атаковали Туапсинский НПЗ, “Таманьнефтегаз” и другие объекты энергетического сектора РФ, направленные на снижение военно-экономического потенциала агрессора.
  • Удары украинских войск повлекли за собой пожары и повреждения на объектах, включая нефтебазу росрезерва “Темп” и нефтегазовый терминал “Таманьнефтегаз”.

"Бавовна" под Новый год: что известно

В рамках понижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ. Предприятие ориентировано на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.

Следует отметить, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла агрессора, производит автомобильный бензин разных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействованный в обеспечении вооруженных сил противника.

Также произведено огненное поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края РФ. Предприятие предназначено для хранения и последующей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью поражения Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаз", нефтебаза росрезерва и ряда других целей российских оккупантов.

Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

Этой же ночью украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской обл. рф. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемом, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар.

Степень нанесенного объектам энергетического тыла врага ущерба — уточняется.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Оленевки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель Донецкой области.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение "Ефремовского завода синтетического каучука" и ряда военных объектов РФ
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов в РФ и на ТОТ
Генштаб ВСУ
Темрюк
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение логистических объектов армии РФ на ТОТ Донеччины
Генштаб ВСУ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?