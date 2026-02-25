Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РСЗВ на ТОТ
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РСЗВ на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

Силами оборони України уражено пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град" та райони зосередження живої сили армії РФ.

Головні тези:

  • Сили оборони України впоралися з ураженням пускових установок ЗРК та РСЗВ російських військ.
  • Проведені успішні операції у декількох районах, у тому числі у р.п. Софіївка, Миролюбівка, Новогригорівка та Зугрес.

Нова “бавовна” на ТОТ: подробиці

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф" та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" противника у районі н.п. Софіївка на ТОТ українського Криму. Масштаби збитків уточнюються.

У районі н.п. Миролюбівка (ТОТ Донецької області) уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів.

Разом з тим, у районі Новогригорівки (ТОТ Запорізької області) та у районі н.п. Зугрес (ТОТ Донецької області) завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" в Росії. Уражено Сизранський НПЗ та інші об'єкти ворога
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії. Пожежі вирують у порту Туапсе та на НПЗ
Туапсе накрила нова потужна “бавовна”
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?