Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РСЗВ на ТОТ

Силами оборони України уражено пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град" та райони зосередження живої сили армії РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України впоралися з ураженням пускових установок ЗРК та РСЗВ російських військ.
- Проведені успішні операції у декількох районах, у тому числі у р.п. Софіївка, Миролюбівка, Новогригорівка та Зугрес.
Нова “бавовна” на ТОТ: подробиці
У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України.
Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф" та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" противника у районі н.п. Софіївка на ТОТ українського Криму. Масштаби збитків уточнюються.
У районі н.п. Миролюбівка (ТОТ Донецької області) уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів.
Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.
