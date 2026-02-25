Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РСЗВ на ТОТ

Нова “бавовна” на ТОТ: подробиці

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України.

Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф" та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" противника у районі н.п. Софіївка на ТОТ українського Криму. Масштаби збитків уточнюються.

У районі н.п. Миролюбівка (ТОТ Донецької області) уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів.

Разом з тим, у районі Новогригорівки (ТОТ Запорізької області) та у районі н.п. Зугрес (ТОТ Донецької області) завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.

Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії.