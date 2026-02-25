Генштаб подтвердил поражение ряда российских ЗРК и РСЗО на ВОТ

Силами обороны Украины поражена пусковая установка ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град" и районы сосредоточения живой силы армии РФ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили ряд российских ЗРК и РСЗО в ночь на 25 февраля.
- Произведены успешные операции в ряде районов, включая Софиевку, Миролюбовку, Новогригоровку и Зугрес.
Новая "бавовна" на ВОТ: подробности
В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины.
Так, в ночь на 25 февраля поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" противника в районе н.п. Софиевка на ТОТ украинского Крыма. Масштабы ущерба уточняются.
В районе н.п. Миролюбовка (ТОТ Донецкой области) поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" окупантов.
Потери окупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются.
Силы обороны Украины и далее будут системно наносить удары по силам и средствам врага и районам сосредоточения личного состава российского агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия.
