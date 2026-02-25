Генштаб подтвердил поражение ряда российских ЗРК и РСЗО на ВОТ
Генштаб подтвердил поражение ряда российских ЗРК и РСЗО на ВОТ

Силами обороны Украины поражена пусковая установка ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град" и районы сосредоточения живой силы армии РФ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно поразили ряд российских ЗРК и РСЗО в ночь на 25 февраля.
  • Произведены успешные операции в ряде районов, включая Софиевку, Миролюбовку, Новогригоровку и Зугрес.

Новая "бавовна" на ВОТ: подробности

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в ночь на 25 февраля поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" противника в районе н.п. Софиевка на ТОТ украинского Крыма. Масштабы ущерба уточняются.

В районе н.п. Миролюбовка (ТОТ Донецкой области) поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" окупантов.

Вместе с тем, в районе Новогригоровки (ТОТ Запорожской области) и в районе н.п. Зугрес (ТОТ Донецкой области) нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы противника.

Потери окупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить удары по силам и средствам врага и районам сосредоточения личного состава российского агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия.

