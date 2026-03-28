Генштаб підтвердив ураження НПЗ “Ярославський” та низки стратегічних об’єктів РФ

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 березня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Ярославський” у Ярославської області РФ.

Зафіксовано влучання по території заводу з подальшою пожежею. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ярославський НПЗ — стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція Ярославського НПЗ включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, впродовж минулої доби, Сили оборони успішно уразили:

склади пально-мастильних матеріалів в околицях Донецька, боєприпасів — поблизу Мангуша та Глибокого,

ремонтний підрозділ — в районі Прохорівки, що на тимчасово окупованій Донеччині,

пункт управління БпЛА — біля Нової Каховки,

командно-спостережний пункт противника — поблизу Любимівки, що на Херсонщині.

Також уражено район зосередження живої сили у районі Січневого на Дніпропетровщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Міжгір’я на тимчасово окупованій території українського Криму, а також місце зберігання пально-мастильних матеріалів на ворожій території поблизу Унечі Брянської області РФ.

У Ленінградській області станом на ранок тривають пожежі на територіях нафтопереробного заводу “НОВАТЕК-Усть-Луга” та нафтового терміналу “Транснєфть-порт Приморск”.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.