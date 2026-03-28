Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Ярославский" и ряда стратегических объектов РФ

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 марта подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Ярославский в Ярославской области РФ.

ВСУ поразили НПЗ "Ярославский" и ряд других объектов РФ

Зафиксировано попадание по территории завода с последующим пожаром. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ярославский НПЗ — стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки — около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное горючее и критически важна для логистики вражеской армии.

Степень ущерба уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки, Силы обороны успешно поразили:

склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов — вблизи Мангуша и Глубокого,

ремонтное подразделение — в районе Прохоровки, что на временно оккупированной Донбассе,

пункт управления БпЛА — возле Новой Каховки,

командно-наблюдательный пункт противника — вблизи Любимовки Херсонской области.

Также поражен район сосредоточения живой силы в районе Январского на Днепропетровщине, состав материально-технических средств вблизи Межгорья на временно оккупированной территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.

В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.