Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Ярославский" и ряда стратегических объектов РФ
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 марта подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Ярославский в Ярославской области РФ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод Ярославский и другие стратегические объекты в России.
  • Поражение НПЗ Ярославский нанесло серьезный удар по нефтеперерабатывающей отрасли России, ослабляя ее военно-экономический потенциал.

ВСУ поразили НПЗ "Ярославский" и ряд других объектов РФ

Зафиксировано попадание по территории завода с последующим пожаром. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ярославский НПЗ — стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки — около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное горючее и критически важна для логистики вражеской армии.

Степень ущерба уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки, Силы обороны успешно поразили:

  • склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов — вблизи Мангуша и Глубокого,

  • ремонтное подразделение — в районе Прохоровки, что на временно оккупированной Донбассе,

  • пункт управления БпЛА — возле Новой Каховки,

  • командно-наблюдательный пункт противника — вблизи Любимовки Херсонской области.

Также поражен район сосредоточения живой силы в районе Январского на Днепропетровщине, состав материально-технических средств вблизи Межгорья на временно оккупированной территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.

В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.

Больше по теме

Генштаб подтвердил поражение самолета А-50 и ряда военных объектов РФ
Генштаб ВСУ
А-50
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб заявил о поражении НПЗ в Саратове
Генштаб ВСУ
Украина продолжает атаковать российские НПЗ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Приморске и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим"
Генштаб ВСУ
бавовна

